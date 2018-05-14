反對拔管的孤鳥 呂秀蓮會變民進黨「新十一寇」嗎

2018-05-14 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



張善政（右）與呂秀蓮（左）共同以台大校友身分，各自發表聲明，支持台大校務會議的決定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府全力「拔管」戰況方酣，馬政府末代行政院長張善政，與扁政府的副總統呂秀蓮，卻共同以台大校友身分，各自發表聲明，支持台大校務會議的決定。兩人並強調，不是挺管，而是挺制度。

除此之外，呂秀蓮幾天前抨擊台北市長柯文哲，表示2017年世大運是「中國放水」，最優秀選手因為參加國內賽事，來的多是二軍，才使我方成績斐然。此話更讓許多人難以忍受，蔡英文總統隨即在臉書不點名回批，「誰來誰不來，我們都拚戰到底，這就是台灣選手的精神。」

不可否認，在台灣政壇要論「孤鳥」作風，比起得罪人數量之多，以及對得罪人毫不在乎，呂秀蓮很可能是第一名。

當年「十一寇」痛批呂秀蓮

立委段宜康抨擊呂秀蓮，放話「請呂老太太重配老花眼鏡」，他來贊助。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於呂秀蓮的「放砲」，綠營當然一片反擊：行政院發言人徐國勇說，「公立大學的聘用權在教育部，自然有准駁的權力」。

向來「毒舌」的立委段宜康抨擊，不管中國大陸與柯文哲如何眉來眼去，但將台灣在世大運的成績和「中國放水」畫等號，就是傷害全體觀眾感情，更抹煞所有參賽者的汗水。而對於台大校務會議毫無具體作為的結論，呂秀蓮竟然認同，「請呂老太太重配老花眼鏡，我來贊助吧！」

前民進黨立委林濁水。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前立委林濁水則說，呂秀蓮或許認為外界挺管聲浪較大，發言有助參選台北市長的選情，其實對她爭取提名談不上利益，從是非而論也不清不楚，「只能說展現出她特別的價值觀」。

扁政府末期，黨內為挺扁發起的清算「十一寇」運動，段宜康與林濁水，都是當時的受害者。段宜康與台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦，更是卅多年前台大學運的健將之一。面對外界質疑昨是今非，段宜康持續高分貝批管，林、鄭兩人則低調不願多言。

泛綠陣營對「拔管」公開表達不以為然的，只有沈富雄（左）以及周偉航（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

泛綠陣營中，目前對「拔管」公開表達不以為然的，只有已不大被歸類於「綠」的前立委沈富雄；以及以筆名「人渣文本」走紅網路的輔大兼任助理教授周偉航。

6勝0敗戰績傲視綠營 但戰力…

1944年生的呂秀蓮，是台灣推動女性主義先驅之一，並投身黨外民主運動。1979年12月10日，高雄爆發美麗島警民衝突，呂秀蓮與其他黨外領袖都遭軍法審判，判刑12年，實際坐牢5年。

出獄後，呂秀蓮1992年當選立委，1997年3月，贏得桃園縣長補選，年底再度擊敗國民黨續任縣長。1999年，民進黨總統候選人陳水扁挑選她為副手，在2000年驚險擊敗連戰與宋楚瑜兩組人馬，首度獲得中央執政。2004年陳水扁總統爭取連任，再度挑選呂秀蓮搭檔，面對來勢洶洶的連宋配，選戰卻因為投票前一天的槍擊案峰迴路轉，陳呂配再度以極小幅度勝出。

呂秀蓮選舉戰績傲視綠營，但政治實力非屬「天王」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因此若單論統計數字，呂秀蓮的選舉戰績，在黨內恐無人能及：她當選兩次立委（1992與1995）、兩次縣長（1997、1997）、兩次副總統（2000、2004），「六勝零敗」不僅傲視全民進黨，甚至連馬英九也「只有」四次勝選紀錄。

然而若說呂秀蓮真正政治實力超強，恐怕與實情有相當落差。1992年與1995年的第二、三屆立委選舉，都還是複數選區。1996年底，桃園縣長劉邦友遭槍擊身亡，選民對國民黨在桃園的黑金政治倒盡胃口，加上由國民黨出走的新黨瓜分選票，都使民進黨獲得空前機會。至於陳水扁挑選呂秀蓮擔任副手的原因，一方面是對美麗島世代與獨派的尊崇，二方面更重要原因，是呂秀蓮非屬「天王」，不至破壞黨內的派系平衡，也無力功高震主。

自我感覺良好 政壇第一人

陳水扁 （左）與呂秀蓮（右）2000年宣誓就職中華民國第十任總統、副總統，兩人間的恩怨情仇可寫一本書。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳水扁挑選呂秀蓮的原因，可能是「眾害相權取其輕」，絕對不是因為她「好用」。然而呂秀蓮可不這麼想，她不認為自己只該是沒有聲音的花瓶。她在勝選時，打算發表一篇「副總統當選談話」，當然立刻被陳水扁阻止。新政府上任不久，就傳出副總統自比「深宮怨婦」的抱怨。

2000年11月發行的「新新聞」報導，呂秀蓮對該刊記者透露，陳水扁總統與時任民進黨國際事務部主任蕭美琴之間有緋聞。消息一出，引發政壇軒然大波，呂秀蓮憤而控告「新新聞」，雖然四年後確定勝訴，但仍使外界對於正副總統相敬如「冰」的關係，充滿不斷耳語。

2004年的319槍擊案，陳水扁腹部被子彈擦傷，呂秀蓮膝蓋中槍。本案至今仍被藍營高度懷疑，是陳水扁自導自演要扭轉選戰。對於外界質疑槍擊案作假，呂秀蓮堅決否認，但她認為案發後處理與調查都有疏失，也不認同警方的解釋。她甚至曾表態，認為槍擊案的真正目標是自己。

而對藍營不服選舉結果，一度推動罷免陳水扁，呂秀蓮也提出質疑：罷免投票是否應該同時針對正副總統？當時在政壇也有半開玩笑的耳語是：如果把陳水扁罷免掉，那就是呂秀蓮接總統，事情更不敢想像。

總之，在2000年到2008年之間，陳總統與呂副總統的關係，始終是外界質疑甚至揶揄的話題。2008年政黨輪替後，扁家爆出將鉅款匯往海外的醜聞，呂秀蓮沉重表示全不知情，但真的非常憤怒：「怎麼這麼笨、這麼貪？」

呂秀蓮還整理八年任內的大小事跡，由國史館出版厚達1300多頁的「非典型副總統呂秀蓮」一書，其中毫不客氣痛掀舊帳，抨擊陳水扁身邊幕僚充斥「倒呂集團」或「反呂小組」。

不覺得自己要退休 選台北市長「當仁不讓」

呂秀蓮2016年出版新書「非典型副總統呂秀蓮」，全書共分三冊，她在書中自述任職副總統時不為人知的故事。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內政壇的習慣，仍然覺得「人往高處爬」，一旦擔任過高階職務，就不宜再回頭去爭取低階位置，不過呂秀蓮顯然不作此想。

2011年2月，呂秀蓮接受蘋果日報專訪，宣布參加次年的總統大選。她自豪表示：「全台灣最有治國經驗的是我，中華民國有史以來唯一當過8年副總統是我，過去沒有副總統連任。」當然，最後民進黨提名蔡英文。

2013年10月，呂秀蓮又以「光復首都」為口號，宣布參選台北市長。最後，民進黨決定禮讓「黨友」柯文哲，成功扳倒國民黨的連勝文。

呂秀蓮不贊成民進黨繼續禮讓柯文哲，表示自己參選是「當仁不讓」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年2月1日，呂秀蓮再度宣布參選台北市長，表示尊重當初民進黨支持柯文哲的決定，但四年後的今天，黨內多半意見都不贊成繼續禮讓，「所以我當仁不讓」。

除了強調擔任縣長、副總統的經驗，74歲的呂秀蓮也認為，自己越老越年輕，「身心靈狀態不亞於年輕人，老中青應該手牽手，不是世代切割與對立」，她要代表為台灣奮鬥過的老一輩出征。

向來不介意嘲笑的「呂后」氣場

半生路走來，呂秀蓮對抗過男性威權、國民黨專政，也培養出無人能及的「自我感覺良好」情緒。她永遠對自己的表現充滿自信，從來不在乎別人的奇異眼光，甚至無視角落傳出的訕笑。

呂秀蓮會不會如同當年的「十一寇」，成為黨內同志鳴鼓而攻的「新叛徒」？不管答案是不是，不過更可以確定的是，「呂后」根本不屑於在乎，是否被當成「寇」這件事情。