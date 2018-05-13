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呂秀蓮反對拔管 洪孟楷：好在台灣還有良知與正義

2018-05-13 21:31聯合報 記者鄭媁╱即時報導

國民黨發言人洪孟楷。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影
國民黨發言人洪孟楷。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影
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台大校長遴選爭議延燒。前副總統呂秀蓮和前行政院長張善政共同發布聲明，建請教育部依法聘任管中閔為台大校長。國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，好在台灣社會還有良知與正義，呂秀蓮也公開要求依法行政。這不是挺管或反管，而是法律規範該怎麼做就怎麼做，是鹿就不是馬、是合法遴選就不該被教育部駁回，蔡英文政府如果想機關算盡，那只會吸引到一堆跳梁小丑擁戴，而指鹿為馬的奸臣趙高下場如何悲慘，蔡政府的官員該引以為鑒。

行政院發言人徐國勇表示，公立大學拿教育部大筆經費，若無聘用同意權，顯然不合理，並直言呂秀蓮對法律見解不夠深入。

洪孟楷說，台大校長遴選結束卻遲未上任已經三個多月，不僅台大校務會議要求依法聘任，更看到教育部為了拔管而羅織罪名，會議還列為保密十年的密件。總總行政黑手干預大學自治的行為，卻仍有部分綠衛兵或教授幫腔為教育部作法合理化，演變至今，分明是蔡政府的「指鹿為馬」考驗，來測試誰能昧著良心表態效忠，如此故意顛倒是非，蔡英文真想稱帝了嗎？

洪孟楷質疑，前教育部長下不了手，就下台換個敢效忠的；當過律師的發言人可以自我解釋法條，以符合蔡政府的心意；更有綠衛兵和教授跳出來要求重新遴選，如此爭相效忠表態，不就跟兩千年前在朝廷上對著鹿硬說馬的搖尾乞憐的弄臣小丑們沒兩樣？原來拔管只是前菜，如果退此一步，只怕改號稱帝也會接踵而來。

教育部台大呂秀蓮
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