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違法兼任獨董？ 管中閔重申：台大已說明沒有違法

2018-05-13 19:12聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

行政院和教育部認為台大財金系教授管中閔違法兼任獨董，並以此駁回台大校長遴選結果，管中閔今天與部分媒體茶敘時說，台大已經做了完整的說明，他跟其他台大老師一樣，所有程序都是依照台大規定辦理，沒有任何違法，「只剩下教育部願不願意採信台大的說明。」

另，媒體問及，會不會覺得被遴選之後，無端捲入政治風暴？管中閔回「始料未及」。

教育部上月底退回台大校長當選人管中閔聘任案，理由是管中閔違法到台灣大哥大兼職。不過台大校方表示，完備所有程序之前需要一段作業時間，因此常常採取事後追溯，教育部調查全國公立大專校院有7成8是先兼職再事後追溯，台大專任教師有兼任獨董是113人次，發文日晚於兼職的有106人次，占9成4，管中閔的情況是「依本校通例並非違法兼職」。

管中閔今天與部分媒體茶敘時，有媒體問到，台大校務會議已經賦予代理校長郭大維完整的校長職權，持續擔任代理校長，外界有一說是，可能使用拖延戰術，讓代理校長持續做下去，最後可能就把這件事淡忘了？

對此，管中閔表示，此事關乎台灣的高教，「大家應該不會淡忘」。校務會議會授與代理校長有完整職權，是為了確保台大可以繼續向前，也不會影響到台大學生的受教權。

如何看待教育部日前給台大的「駁回」公文，管中閔說，「我沒有公文副本，我也無從回應」，但他仍希望教育部能站在大學自治、守護台灣價值的立場上，尊重台大的決定。

針對前副總統呂秀蓮、行政院前副院長張善政今天針對台大校長遴選爭議發表聲明「力挺法治」，管中閔坦承看到聲明「有點驚訝」，他說，他和呂秀蓮並不相識，但呂秀蓮和張善政兩人能夠發表聯合聲明，本身就具有「超越藍綠」的意義。

管中閔說，他作為遴選案中的關係人，講任何額外的話，都可能減損了這份聲明的價值與高度，只能呼籲各界重視這份聲明背後的良知、信賴和尊重法治，「這也正是台灣社會希望的所在。」

台大校長當選人管中閔今天與部分媒體茶敘。記者鄭清元／攝影
台大校長當選人管中閔今天與部分媒體茶敘。記者鄭清元／攝影
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台大管中閔教育部
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