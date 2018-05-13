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拔管之亂如越戰 葉匡時：民進黨別輸到不可收拾

2018-05-13 18:03聯合報 記者侯俐安╱即時報導

教育部上月底駁回台大校長遴選結果，台大校務會議昨天決議請教育部「盡速發聘」，隨後教育部則發新聞稿重申，請台大遴委會重啟遴選。交通部前部長葉匡時今天凌晨在臉書發文，以美國參加越戰的過程為例形容拔管案，提醒民進黨政府應記取當年美國的越戰教訓，趕緊抽離現場，以免愈陷愈深而不可收拾，造成台灣、台大、民進黨三輸結果。

葉匡時在臉書發文寫到，「拔管」是決策理論中「承諾升高」(escalation of commitment)的典型案例。他指出，根據這理論，決策者為了自己的「聲譽」，不願意面對或承認自己一開始的錯誤決策，不但不修正自己的的決策，反而持續加碼來強化自己決策的「正確性」，最後，因為沒能修正自己的錯誤，反而讓自己輸到不可收拾。

葉匡時寫到，「承諾升高」的經典案例，就是美國參加越戰的過程，美國政府在甘迺迪總統時，只有少數軍人先以美軍顧問團身份派駐越南，然後逐步升高到全面參戰，最多時參加越戰的美軍達四十多萬人。最後的歷史事實，大家也很清楚，美軍在越南打了八年的戰後，倉皇撤離越南，美軍死亡達五萬人以上，南北越死亡人數超過百萬，北越最後統一了越南。

葉匡時表示，當初美國政府決定介入越戰時，應該是認為可以很快解決北越的問題，沒想到北越如此頑強，美國就不斷地加大兵力，軍隊越增越多，美國對越戰的「承諾」節節升高而無法收拾，一直到1973年尼克森總統簽署了和平協定而結束越戰，但兩年後北越擊潰南越而統一越南，美國八年越戰可說一敗塗地收場。

葉匡時表示，他相信「拔管」是民進黨政府「承諾升高」的過程，民進黨一開始絕對沒有料到「拔管」是如此地費力費時。從「獨董揭露問題」到「論文抄襲」到「大陸兼課」，再回到「獨董先上車候補票」；民進黨政府對外放話的人則從教育部的人事處長、逐漸升高到教育部次長、部長、立委、行政院發言人、金管會主委，乃至於總統，可說是不斷地「承諾升高」。

葉匡時提醒，民進黨政府應該記取當年美國的越戰教訓，趕緊抽離戰場，以免越陷越深而不可收拾，造成台灣、台大、民進黨的三輸結果。也「感謝」民進黨政府給教管理的老師們一個「本土」的案例，否則我們老是用外國的案例教台灣學生，那可是不夠「愛台灣」的。

交通部前部長葉匡時昨天深夜在臉書發文，以美國參加越戰的過程為例形容拔管案，提醒民...
交通部前部長葉匡時昨天深夜在臉書發文，以美國參加越戰的過程為例形容拔管案，提醒民進黨政府應記取當年美國的越戰教訓，趕緊抽離現場。圖／取自葉匡時臉書
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越戰民進黨葉匡時
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