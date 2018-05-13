親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

影／管中閔再現身！籲各界以捐款行動支持台大

影／管中閔向蔡喊話：相信總統不願看到風暴擴大

2018-05-13 14:54聯合報 記者鄭清元╱即時報導

台大臨時校務會議的投票結果，教育部不理會，仍重申台大應促請遴委會重啟遴選程序，補正瑕疵，雙方爭議越來越大。中研院院士管中閔5月13日下午也現身向媒體說明，他在記者會上多次呼籲總統蔡英文出面。他說，520是總統任期滿一半的重要日子，他相信總統有她的想法，也有她的高度跟智慧，不願看到風暴擴大，讓社會一直動盪不安。

中研院院士管中閔5月13日下午再度現身向媒體說明，他在記者會上多次呼籲總統蔡英文...
中研院院士管中閔5月13日下午再度現身向媒體說明，他在記者會上多次呼籲總統蔡英文出面。他說，520是總統任期滿一半的重要日子，他相信總統有她的想法，也有她的高度跟智慧，不願看到風暴擴大，讓社會一直動盪不安。記者鄭清元／攝影
分享

台大教育部院士
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影／呂秀蓮、張善政籲聘任管 姚文智：管案非大學自治

2018-05-13 13:57

呂秀蓮張善政發聲明挺台大 原來是他牽線

2018-05-13 13:10

呂秀蓮力挺台大 蔡正元讚：發揚校友的骨氣

2018-05-13 12:48

批呂秀蓮誤解台大管案 姚文智：你能接受台北101是違建嗎？

2018-05-13 11:52

【即時短評】拔管風暴 台大守住台灣價值 蔡政府呢

2018-05-13 10:56

聯合聲明挺台大 李艷秋：給張善政呂秀蓮掌聲加尖叫聲

2018-05-13 10:34

影／也談「台灣價值」 管中閔盼教部尊重台大決定

2018-05-13 15:04

影／管中閔再現身！籲各界以捐款行動支持台大

2018-05-13 14:35

管中閔案 政院：教育部對公立大學校長有核准權

2018-05-13 14:16

台大學生30天內要提訴願 請教部核定管中閔為校長

2018-05-13 13:25

冷眼集／問蔡政府 守護台灣價值妳在哪？

2018-05-13 13:25

呂秀蓮、張善政同聲 要求教部速聘管中閔

2018-05-13 13:19

台大校長遴選爭議 姚文智：支持教育部做法

2018-05-13 13:10

質疑校方決議 台大遴改陣線籲重啟遴選

2018-05-13 12:16

校長遴選爭議 台大學生會將再提案全面檢討

2018-05-13 11:15

民進黨「拔管」 羅智強：宣告台灣民主法治死亡

2018-05-13 10:39

校長遴選案台大要長期抗戰 孫大千：兩角色注定是輸家

2018-05-13 10:12

台大把球丟還教部！律師讚高招 台大學生將提訴願

2018-05-13 09:18

葉毓蘭回憶20年前往事 指最黑「教育布」偷走台大校長

2018-05-13 08:51

聯合聲明全文／呂秀蓮張善政超越藍綠支持台大

2018-05-13 08:08

台大校務會議決定 藍綠回應各有主張

2018-05-13 02:57

超震撼彈！呂秀蓮、張善政同聲明 認同台大決議！

2018-05-13 02:43

台大促教部「速聘管中閔」 教部：應重啟遴選

2018-05-13 00:24

教育部查管公文列為10年「密件」 立委批黑箱

2018-05-13 00:15

陳定信：教部騎虎難下 台大恐長時間沒校長

2018-05-13 00:11

沒把話說死… 台大下一步 看教部怎出招

2018-05-13 00:05

7成8大專師兼職事後追溯 台大：管案是通例

2018-05-12 23:59

台大校務會議 挺管、重選兩派激辯

2018-05-12 23:49

台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

2018-05-12 22:25

實踐校長：台大校務會議決議 重重給吳茂昆「回馬槍」

2018-05-12 20:48

不甩台大校務會議決議 教育部重申「重啟遴選補正瑕疵」

2018-05-12 20:02

台大不重啟遴選 范雲：彰顯校園民主的結構性問題

2018-05-12 19:48

影／台大校務會通過 教部應盡速聘任管中閔

2018-05-12 17:44

台大要求教育部儘速發聘 管碧玲：大學不是獨立王國

2018-05-12 15:52

影╱台大學生會：制度漏洞未釐清 下次遴選仍有爭議

2018-05-12 15:39

台大嗆教部聘校長 李明賢：蔡總統還要繼續裝睡？

2018-05-12 15:26

台大不重啟校長遴選 曾志朗：帶動台灣往良善方向走

2018-05-12 14:44

台大決議促教部盡速發聘 郭大維：這是大家的共識

2018-05-12 14:42

台大決議挺管！教授：如可被教育部左右 還有什麼不能

2018-05-12 14:21
看更多

熱門文章

聯合聲明全文／呂秀蓮張善政超越藍綠支持台大

2018-05-13 08:08

超震撼彈！呂秀蓮、張善政同聲明 認同台大決議！

2018-05-13 02:43

不甩台大校務會議決議 教育部重申「重啟遴選補正瑕疵」

2018-05-12 20:02

台大把球丟還教部！律師讚高招 台大學生將提訴願

2018-05-13 09:18

台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

2018-05-12 22:25

實踐校長：台大校務會議決議 重重給吳茂昆「回馬槍」

2018-05-12 20:48

批呂秀蓮誤解台大管案 姚文智：你能接受台北101是違建嗎？

2018-05-13 11:52

台大要求教育部儘速發聘 管碧玲：大學不是獨立王國

2018-05-12 15:52

台大不重啟遴選 范雲：彰顯校園民主的結構性問題

2018-05-12 19:48

呂秀蓮張善政發聲明挺台大 原來是他牽線

2018-05-13 13:10

聯合聲明挺台大 李艷秋：給張善政呂秀蓮掌聲加尖叫聲

2018-05-13 10:34

影／管中閔再現身！籲各界以捐款行動支持台大

2018-05-13 14:35

校長遴選案台大要長期抗戰 孫大千：兩角色注定是輸家

2018-05-13 10:12

影╱台大學生會：制度漏洞未釐清 下次遴選仍有爭議

2018-05-12 15:39

呂秀蓮力挺台大 蔡正元讚：發揚校友的骨氣

2018-05-13 12:48

台大校務會議決定 藍綠回應各有主張

2018-05-13 02:57

沒把話說死… 台大下一步 看教部怎出招

2018-05-13 00:05

【即時短評】拔管風暴 台大守住台灣價值 蔡政府呢

2018-05-13 10:56

教育部查管公文列為10年「密件」 立委批黑箱

2018-05-13 00:15

影／台大校務會通過 教部應盡速聘任管中閔

2018-05-12 17:44

葉毓蘭回憶20年前往事 指最黑「教育布」偷走台大校長

2018-05-13 08:51

台大促教部「速聘管中閔」 教部：應重啟遴選

2018-05-13 00:24

台大校務會議 挺管、重選兩派激辯

2018-05-12 23:49

亞洲物理奧林匹亞 我4金獲第3名

2018-05-12 19:15

影／管中閔向蔡喊話：相信總統不願看到風暴擴大

2018-05-13 14:54

管中閔案 政院：教育部對公立大學校長有核准權

2018-05-13 14:16

影／呂秀蓮、張善政籲聘任管 姚文智：管案非大學自治

2018-05-13 13:57

質疑校方決議 台大遴改陣線籲重啟遴選

2018-05-13 12:16

校長遴選爭議 台大學生會將再提案全面檢討

2018-05-13 11:15

7成8大專師兼職事後追溯 台大：管案是通例

2018-05-12 23:59

民進黨「拔管」 羅智強：宣告台灣民主法治死亡

2018-05-13 10:39

台大要求教育部盡速發聘管中閔 郝龍斌：大學自主勝利

2018-05-12 19:56

影／也談「台灣價值」 管中閔盼教部尊重台大決定

2018-05-13 15:04

台大校長遴選爭議 姚文智：支持教育部做法

2018-05-13 13:10

陳定信：教部騎虎難下 台大恐長時間沒校長

2018-05-13 00:11

新生31人 偏鄉國小逆勢增班

2018-05-12 23:33

冷眼集／問蔡政府 守護台灣價值妳在哪？

2018-05-13 13:25

台大學生30天內要提訴願 請教部核定管中閔為校長

2018-05-13 13:25

管中閔出面與媒體茶敘

2018-05-13 15:04

閱讀培養理解思辨力 助學生提升數學成績

2018-05-13 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top