呂秀蓮、張善政同聲 要求教部速聘管中閔

呂秀蓮(左)、張善政(右)。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「不是挺管 是挺法治」

台大校務會議昨天決議，呼籲教育部盡速發聘書給台大校長當選人管中閔，前副總統呂秀蓮與行政院前院長張善政今天以台大校友身分，各自發表「不是挺管，是挺法治」聲明，支持台大校務會議的決定，「並非支持任何個人，而是呼籲任何爭議必須依法行事」。

台大臨時校務會議昨天以77票贊成、30票反對，通過「教育部應依大學法等處理台大校長遴選結果，盡速發聘」提案，但教育部昨晚回應，重申台大應促請遴委會重啟遴選程序，補正瑕疵。

呂秀蓮與張善政在共同新聞稿中表示，為追求高品質公共政策，需要一個透明而公平開放的環境；同時，必須共同堅守民主法治的基本是非，這也是台灣價值的基礎理念。兩人指出，針對5月12日台大校務會決議，建請教育部依據大學法第9條規定，聘任管中閔當校長。

呂秀蓮在個人聲明表示，依據大學法，教育部只有聘任而無核准之權。至於遴選委員會的遴選程序如有任何違法不當瑕疵，應由利害關係人依相關法律另外進行行政救濟。

張善政表示，社會上質疑管院士當選校長的論點，有的是指利益迴避問題，但這規定上沒有明文要求，近期也有其他國立大學校長遴選的類似先例；而若是產學合作合約簽署日期與管中閔就任獨董的時間差，也有其歷史背景與行政流程的實務限制。他說，這些問題有否達到當事人要被「褫奪公權」拔除當選資格的地步，有很大的討論空間。

張善政說，如果教育部這次的處理過程正式樹立成一個未來可以比照的參考案例，這對國家高等教育獨立與法制化將會有長期而巨大的負面影響。從當今的教育部長以上至行政院長、總統，即便他們宣稱自己如何中立客觀，都可能在國家的高等教育史上留下紀錄。