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質疑校方決議 台大遴改陣線籲重啟遴選

2018-05-13 12:16中央社 台北13日電

台大昨天召開臨時校務會議，通過要求教育部依法儘速發聘的提案。台大校長遴選改革陣線質疑提案的3項決議不具法律效力，認為教育部有權監督，籲台大儘速重啟遴選。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，後續卻因遭多項質疑引發爭議，教育部4月27日以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

台大昨天召開臨時校務會議，經過冗長討論，最後表決通過台大心理系教授徐永豐、台大農經系教授官俊榮的提案，要求教育部依法儘速發聘，必要時學校可以依法尋求救濟。

由一群台大學生組成的「台大校長遴選改革陣線」昨天深夜在臉書發表聲明，對臨時校務會議的結果表達遺憾。

台大校長遴選改革陣線指出，臨時校務會議通過的修正動議為心理系教授徐永豐和農經系教授官俊榮的提案，要求教育部依法儘速發聘，必要時學校可依法尋求救濟，郭大維代理校長期間可行使完整校長職權，但改革陣線認為這3項決議不具法律效力。

台大校長遴選改革陣線表示，教育部已對台大遴選委員會函送結果做出不聘任決定，若台大要回歸大學自治，沒道理再請教育部插手；若要讓台大儘快產生校長，應回歸校內，重新啟動遴選程序，使程序瑕疵補正後，再函送教育部要求聘任。

台大校長遴選改革陣線認為，教育部與台大是上下級機關，教育部對台大校長不聘任的決定，是否屬行政處分仍有爭議；若欲尋求救濟，「訴願法」中並不存在符合的要件，即使提起訴訟，若非遭駁回、不受理，更可能無限期延長台大沒正式校長的空窗期；且照台大校內法規，代理校長本就可完整行使校長職權。

台大校長遴選改革陣線重申，台大遴選程序瑕疵事實明確，教育部依法有權對校長遴選程序進行監督；台大應儘速重啟遴選程序，使校務及教學研究回歸正軌；台大校方應平等保障校內言論表達，積極排除對言論自由的不當干涉，未來將與校務會議學生代表合作，在6月9日校務會議提出相關議案，希望重啟討論。

台大教育部大學生
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