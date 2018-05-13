台大校務會議決定 藍綠回應各有主張

2018-05-13 02:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



教育部駁回台大校長當選人管中閔的遴選結果，台大昨天召開校務會議，在激烈的攻防下，最後通過「儘速發聘」提案。國民黨立委呼籲教育部應尊重台大校務會議的決定，依法行政，「認賠殺出」，否則未來沒有人會再尊重教育部的決策，形成「令不出教育部」的最壞示範。民進黨立委則認為，大學獨立，但大學不是獨立王國，台大應正視被遴選人違法的事實。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀呼籲教育部尊重台大校務會議的決定，落實校園自主精神。她指出，如果進入行政救濟的程序，台大校長恐怕懸缺超過一年，對於台大校務推動將造成相當影響，對於台大學術競爭當然也是負面衝擊，台大師生將成最大輸家。大學校長遴選制度行之有年，即便有檢討空間，也不應該因人設事，影響校園自治的基本精神。

國民黨團副書記長曾銘宗指出，教育部長吳茂昆在校務會議前找台大代理校長郭大維，此舉形同摸頭，要台大配合教育部的政策，但台大校務會議昨天仍否決「重啟遴選」提案，顯示台大仍堅持依法行政、校園自主的理想，展現台大教授的風骨，也讓人看到台灣高灣高教未來的希望。

曾銘宗表示，台大校務會議做出決定後，教育部應回到初衷，依法行政，一套標準，否則就是做出最壞示範，未來教育部的政策將「令不出教育部」。

國民黨立委柯志恩表示，台大校務會議的決定，證明教育部的作法於法無據，她只有四個字送給教育部：「認賠殺出」。她指出，教育部拔管搞到現在，台大從校長遴選委員會、臨時校務會議到昨天正式的校務會議，立場一貫，就是認為管中閔的校長遴選沒有瑕疵，管中閔兼職也無不當，教育部提出的所有質疑，台大都已回應，全案至此，教育部還要怎麼樣？

民進黨立委許智傑認為，目前唯有管中閔有足夠的高度和格局來化解紛爭，呼籲管中閔若能主動選擇不任台大校長，不但對台大好，對台灣也好，希望管能有這樣的氣度來解決爭議。