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台大促教部「速聘管中閔」 教部：應重啟遴選

2018-05-13 00:24聯合報 記者馮靖惠吳佩旻林良齊／台北報導

教育部駁回台大校長當選人管中閔聘任案後，台大昨舉行臨時校務會議討論因應。 記者鄭...
教育部駁回台大校長當選人管中閔聘任案後，台大昨舉行臨時校務會議討論因應。 記者鄭清元／攝影
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台大校務會議決議：盡速發聘

教育部上月底駁回台灣大學校長遴選結果，要求台大重啟遴選，台大昨天召開臨時校務會議。經歷五個多小時討論，最後提案表決通過決議：教育部應依大學法等規定，盡速發聘給財金系教授管中閔，校方必要時可尋求救濟。

教育部昨晚回應表示，尊重台大臨時校務會議討論，但台大校長遴選過程中的程序瑕疵，經校務會議討論後仍未獲得補正，台大應促請遴委會重啟遴選程序，補正瑕疵。

管中閔對此決議沒有回應。

「台大寫下歷史，讓後人評價」

台大校長遴選委員會一月五日選出管中閔為新校長，原預訂二月上任，教育部日前發函台大，以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求台大重啟遴選。

台大代理校長郭大維昨天在臨時校務會議一開始就表示，台大是一流大學，肩負台灣高教責任，「今天台大將寫下歷史，讓後人評價。」

「駁回遴委會決議，衝擊極大」

郭大維說，教育部駁回台大遴委會決議，「對於台大衝擊極大」，希望這次校務會議能凝聚共識，提供教育部和遴委會參考。

昨天會議冗長，原本唯一提案「因應教育部五月四日發函本校應迅即重啟校長遴選程序案與釐清大學自治的範圍」，經過修正，改為歸納成四個不同提案，並逐一表決，再進行兩輪表決。

「盡速發聘」兩輪投票多數通過

第一案是由台大經濟系教授鄭秀玲所提的「解散遴委會、重啟遴選」、第二案是由農經系教授官俊榮及心理系教授徐永豐提案「盡速發聘」、第三案則是電機系教授吳瑞北提案「組專案小組研議並重啟遴選」，第四案是台大學生會長林彥廷所提「要釐清大學自治以及增加遴選委員會的師生代表比例。」

投票結果僅有第二案贊成多於反對，其餘三案都因反對票數超過贊成票而遭否決。「盡速發聘」的提案第一輪以七十六票贊成、四十三票反對、三票空白與兩票廢票獲得通過；進入第二輪全案表決時，有七十七票贊成、卅票反對、三票空白。此提案並要求新校長就職前，應由代理校長郭大維依法正常行使完整校長職權。

郭大維會後受訪時表示，這是大家的共識，將上網公告會議結果。

台大教育部郭大維
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