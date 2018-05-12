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台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

2018-05-12 22:25聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

台大臨時校務會議今天否決教育部重啟校長遴選的要求，並決議教育部應依大學法等規定盡速發聘，必要時台大應依法尋求救濟。實踐大學校長陳振貴指出，台大校務會議授權學校跟教育部開戰，象徵「拔管之亂」正式進入第二階段。而「拔管之亂」的複雜化與政治化，「可能已經到了行政院長須出面作大智慧大格局與大作為的時候了。」

陳振貴指出，這是台灣自1994年公布大學法以來，首次有公立大學校長選出後不被教育部聘任，而大學也決定「不服從」教育部重啟校長遴選的要求，「在爭取大學自治具有很重要的歷史性意義。」

台大臨時校務會議授權代理校長郭大維正常行使完整校長職權。但陳振貴指出，根據法規，代理校長有一定期限；如果又被教育部放大檢視相關法源，郭大維可以代理多久？教育部下一步會不會「拔郭」？由校務會議建構的大學自治和自主，與教育部職權之間的範疇和界線為何？或者可以藉這次的「拔管之亂」與後續的司法訴訟討論與界定。

但此案也將對未來台大甚或是其他公立大學校長的遴選造成寒蟬效應。陳振貴指出，未來出來競選校長者將被拿放大鏡檢視，即使選出來也不好當。

此外陳振貴也認為，台大校務會議的決議，「重重給吳茂昆部長一個回馬鎗」，他的下一步回應與決策很重要，處理得好可能尚可為他個人的爭議稍微解套，否則遲早也會步上前任教育部長潘文忠的結局。

台大醫學院前院長、中研院院士陳定信則說，此一決議是「兩敗俱傷」，教育部騎虎難下，台大也要面臨很長一段時間沒有正式校長的窘境，「對台大和台灣高教都是很大的傷害」。他指出，台大財經系教授管中閔有無違法?教育部有沒有駁回校長聘任的職權?都有很大的討論空間。教育部如果在一開始便駁回聘任案，而不是一拖好幾個月，不會走到這樣複雜混亂的局面。

台大臨時校務會議否決教育部重啟校長遴選的要求，並決議教育部應依大學法等規定盡速發...
台大臨時校務會議否決教育部重啟校長遴選的要求，並決議教育部應依大學法等規定盡速發聘，必要時台大應依法尋求救濟。本報資料照片
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教育部台大郭大維管中閔
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