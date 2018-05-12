實踐校長：台大校務會議決議 重重給吳茂昆「回馬槍」

2018-05-12 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部上月底駁回台大校長遴選結果，並要求台大重啟遴選，台大為此在今天召開臨時校務會議，經歷五個多小時討論，最後以壓倒性票數通過，決議「教育部應依大學法等規定，盡速發聘」，形同槓上教育部。然而，教育部竟不理台大校務會議決議，重申台大應促請遴委會重啟遴選程序，補正瑕疵。對此，實踐大學校長陳振貴表示，目前看來教育部只好「盡速發聘」，否則台大可能不得不依法尋求救濟，難道教育部下一步又要「拔郭」不成？

實踐大學校長陳振貴表示，台大校務會議的決議，「重重給吳茂昆部長一個回馬槍」，吳茂昆的下一步回應與決策很重要，處理得好，可能尚可為他個人的爭議稍微解套，否則影響所及，可能遲早也會步上潘文忠部長的結局與命運。

陳振貴指出，現在台大又把球丟回給教育部，這對大學，尤其以台大為代表，在爭取大學自治具有很重要的歷史性意義。台大校務會議授權代理校長郭大維正常行駛完整校長職權，已經有長期抗戰的準備。

陳振貴說，管中閔被放大檢視，已經成為一位「有爭議的校長」，以後的台大校長會很難令人滿意，不但難選，即使選出來也不好當；目前看來教育部只好「盡速發聘」，否則台大可能不得不依法尋求救濟，難道教育部下一步又要「拔郭」不成？