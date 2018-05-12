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影／台大校務會通過 教部應盡速聘任管中閔

2018-05-12 17:44聯合報 記者陳慧文╱即時報導

教育部日前駁回台大校長遴選結果，為此台大今(12日)召開臨時校務會議，經冗長討論， 經歷兩輪投票後，「盡速發聘」的提案，第一輪以76票贊成、43票反對、3票空白與2票廢票獲得通過，進入第二輪的全案表決時，更以77票贊成、30票反對、3票空白，壓倒性的票數通過，教育部應盡速發聘管中閔，必要時台大應依法尋求救濟，新校長就職前，應由代理校長郭大維依法正常行使完整校長職權。換言之，等於台大不接受教育部駁回決定。

台大召開臨時校務會議，經歷兩輪投票後，不接受教育部駁回決定。 記者任忠泰／攝影
台大召開臨時校務會議，經歷兩輪投票後，不接受教育部駁回決定。 記者任忠泰／攝影
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