台大不重啟校長遴選 曾志朗：帶動台灣往良善方向走

2018-05-12 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



教育部前部長曾志朗。 本報資料照片 分享 facebook

台大今天召開臨時校務會議討論是否重啟校長遴選，歷經5小時的討論，決議教育部應依大學法等規定處理台大校長遴選結果，盡速發聘，必要時學校應依法尋求救濟。對此，教育部前部長、中研院院士曾志朗表示欣慰，認為這個決定代表「台大是一個很有智慧的大學」，堅持自己的原則，有愛心和體諒別人。他希望教育依台大校務會議意見發台大財金系教授管中閔聘書，「讓台灣社會朝好的、良善的方向走去。」

曾志朗坦言，他對這4個月來的台大校長遴選紛擾，「沒有期待，只有傷痛」。他指出，過去他擔任教育部部長時，部裡多數同事都是有愛心、願意體諒別人。但這次事件中，他痛心看到以前的同事「面目猙獰」，不斷想抓別人的錯處，「台灣不應該這樣走下去」。