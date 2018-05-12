台大不重啟校長遴選 曾志朗：帶動台灣往良善方向走
台大今天召開臨時校務會議討論是否重啟校長遴選，歷經5小時的討論，決議教育部應依大學法等規定處理台大校長遴選結果，盡速發聘，必要時學校應依法尋求救濟。對此，教育部前部長、中研院院士曾志朗表示欣慰，認為這個決定代表「台大是一個很有智慧的大學」，堅持自己的原則，有愛心和體諒別人。他希望教育依台大校務會議意見發台大財金系教授管中閔聘書，「讓台灣社會朝好的、良善的方向走去。」
曾志朗坦言，他對這4個月來的台大校長遴選紛擾，「沒有期待，只有傷痛」。他指出，過去他擔任教育部部長時，部裡多數同事都是有愛心、願意體諒別人。但這次事件中，他痛心看到以前的同事「面目猙獰」，不斷想抓別人的錯處，「台灣不應該這樣走下去」。
曾志朗指出，教育部部長吳茂昆談到自己的種種爭議，都會希望別人「體諒」當時的時空背景，「希望他也能有同樣的體諒看其他事情」。這次校務會議，校務代表選擇對管中閔的爭議「往體諒的方向走」，而不是急著找毛病。他認為是正確的方向，代表台大「堅持自己的立場，有愛心和體諒」，也是台灣應該走的方向。「法律是無罪推定」，曾志朗指出，其他事情就讓讓檢調處理。
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