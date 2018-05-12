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台大決議促教部盡速發聘 郭大維：這是大家的共識

2018-05-12 14:42聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣大學今天舉行臨時校務會議，會中由校務會議代表徐永豐及官俊榮提出的修正動議包括「為維護學校之正常運作，教育部應依大學法等規定，處理本校之校長遴選結果，盡速發聘。必要時學校應依法尋求救濟。」及「在新校長就職前，全校應由郭代理校長大維依法正常行使完整之校長職權，承擔校務發展之責任。」

台大校務會議代表官俊榮及徐永豐提出的「為維護學校之正常運作，教育部應依大學法等規定，處理本校之校長遴選結果，盡速發聘。必要時學校應依法尋求救濟。」及「在新校長就職前，全校應由郭代理校長大維依法正常行使完整之校長職權，承擔校務發展之責任。」一案以贊成票76、反對43、空白3、廢票2通過。

台灣大學代理校長郭大維會受訪時表示，這是大家的共識，將上網公告會議結果；而台大主秘林達德表示，就是遵造文字上來處理，整理後上網公告。

對此，台大學生會長林彥廷說，不只是決定台大下一步，也希望能夠解決爭議才能繼續往下走，只差14票的情況學生的提案被否決，並不是一個結束而是開始，此次爭議更重要的是有很多是來自法規內的漏洞，以及台大校方的疏失，如果無法釐清仍然會在下次的校長遴選中，接下來這些危機或在教育部接下來的動作中將會出現，對台大來說恐怕不是一個最完美的落幕的方式。

台大自主行動聯盟發起人周崇熙則說，台大的老師及學生都，大家也經過充份討論，在台大該是團結，也希望教部正視這件事，應尊重彼此依法行政，這是教育部該做的事。

郭大維（中）主持會議。記者鄭清元／攝影
郭大維（中）主持會議。記者鄭清元／攝影
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台大教育部台灣大學管中閔郭大維
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