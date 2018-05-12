新聞幕後／台大校長遴選vs.中研院長遴選

2018-05-12 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



圖為台大。聯合報系資料照 分享 facebook

上周私房新聞寫「台大校長遴選，誰是國王人馬？」引起很大回響及討論。我再來分享兩段漏網新聞，去年11月初，我寫了「校長本土化怎打國際盃」私房新聞，見報後有天突然接到台大物理系退休教授楊信男來電，他說，台大8位校長候選人中，周美吟最具國際經驗，還建議我專訪她。

周美吟是台大物理系畢業，楊信男是她大學老師。有趣的是，楊信男告訴我，張慶瑞也是他的學生。張慶瑞也參加台大校長遴選，但楊信男電話中未向我推薦張慶瑞。我當然沒專訪周美吟，如果要做候選人訪問，8個都要訪，怎能獨厚單一候選人？

另一段漏網新聞是，今年2月下旬，中研院院士項武忠返台參加會議，那時台大校長遴選正處於「卡管」階段，項院士希望跟我談談，那天午后我在中研院跟他喝咖啡，聊了兩個多小時，熱咖啡都快變冰咖啡了。項大院士大約有三分之二時間在罵李遠哲和馬英九，他希望我把台大遴選爭議拿來跟兩年前中研院院長遴選爭議做對比。

我沒照他意思寫，我報導的重點是他憂心台灣高教走下坡，他參加連署不是為了管中閔，而是為了台大。報導上線後，項老院士非常生氣寫了一封信罵我，說那篇報導完全偏離他的主旨。

看到教育部要求台大重啟校長遴選，我發現項院士的真知灼見。兩年前，中研院長遴選時，現場修改會議和投票規則，聯晚做院士大調查，管中閔院士具名表示，遴選有爭議，應重啟遴選。他的主張顯然悖離李遠哲等主流派意見。今年台大校長遴選，完全依規定辦理，教育部卻硬指管中閔違法。對比真的很強烈。