【即時短評】吳茂昆，請不要用公文打自己巴掌！

2018-05-12 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



國民黨立委柯志恩今早在臉書發文指出，今年1月26日教育部給台大的公文（即「八道金牌」之一），居然濫用國家機密保護法，不但把公文列為「機密」、且須10年才能解密，「這不是黑箱，什麼才是黑箱？」圖／翻攝自柯志恩臉書 分享 facebook

教育部「卡管」四個多月，數度發文質疑台大校長當選人管中閔資格，其中發給台大公文、跨部會諮詢小組會議紀錄，甚至連給立委的公文書，都以「密件」處理。國人矚目的重大事件，真相恐怕就被「密」這個字所埋葬，行政機關用這種爛招作為遮羞布，如何讓外界信服？

根據行政院的文書處理手冊，機密文書分為國家機密文書、一般公務機密文書兩類，若涉及洩密，國家機密有「國家機密保護法」可以處罰，一般洩密則用刑法處罰，但不管是國家機密或一般機密，要將公文納入機密等級，都有嚴格的規範與限制，不是「說密就密」。

以最嚴格的國家機密保護法來說，第5條規定「國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之。 」核定國家機密，不得基於下列目的： 一、為隱瞞違法或行政疏失。 二、為限制或妨礙事業之公平競爭。 三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關 (構) 之不名譽行為。 四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。文書處理手冊中也提到，要核定文書為機密，必須「於必要之最小範圍內」。

回頭來看教育部的密件，一是教育部發給台大保密期長達10年的公文，內容是要求台大澄清管中閔涉抄襲碩專班學生論文案，公文的附件則是當天的媒體報導剪報，這份公文須至117年1月25日才能解密。另一件是立委柯志恩跟教育部要兩次跨部會諮詢小組會議紀錄，也被教育部列為「密件」，要一年後才解密。

講白話一點，教育部要台大查管抄襲、兩次跨部會諮詢會議紀錄，都列為密件，行政機關所持的理由為何，教育部要出來講清楚。

機密不是這樣搞的，檢察體系縱使有偵查不公開規定，但偵查終結還是對外公布，難道教育部凌駕司法機關之上？如此荒腔走板的「機密文件」，對照教育部長吳茂昆月初曾對外說「要將會議紀錄上網公告」，吳部長，你用公文書賞自己一巴掌嗎？