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台大臨時校務會議 郭大維提議11院長公推主席

2018-05-12 10:26聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

台大今天舉行第二學期第二次校務會議，台大代理校長郭大維為了維持行政中立，提出建議由台大11學院的院長們公推一位院長來擔任主席；於是各院院長走到主席台商議 ，大家共同決議公推一位來擔任主席。

郭大維（中）主持會議。記者鄭清元／攝影
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郭大維（後右一）請院長們推出代表擔任主席。記者鄭清元／攝影
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校務會議外有人舉牌抗議。記者鄭清元／攝影
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與會人員投票表決議事流程。記者鄭清元／攝影
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台大今天舉行校務會議。記者鄭清元／攝影
台大今天舉行校務會議。記者鄭清元／攝影
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與會人員投票表決議事流程。記者鄭清元／攝影
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台大台商行政中立
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