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教部查管案列機密且保密十年？法界批濫權

2018-05-12 10:25聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

台大校長遴選爭議，教育部強調台大校長一職攸關重大公共利益，但教育部發給台大的公文書及兩次跨部會諮詢小組會議紀錄，卻都列「密件」。法界批評，教育部是濫用行政裁量權，搞黑箱作業，意圖一手遮天，不必接受外面的檢驗。

律師葉慶元表示，他曾任台北市法規會主委，原則上政府資訊都要公開，例外才要保密，很明顯教育部是違反政府資訊公開法。

葉慶元指出，政府機關核定機密文件時，有一定的規範，不是你想列機密就列機密，不能濫用，台大校長遴選事件已是眾所皆知的事件，沒道理保密期長達10年。

一位不願具名的公法學者表示，教育部顯然濫用行政程序的保密機制，來避免曝光，因為怕見光死，攤在陽光底下，大家都會知道教育部有沒有違法、有沒有不當。

這位學者指出，西方國家有資訊公開保護官，可以決定資訊該公開或保密，等於是「資訊監察使」一樣；台灣卻由機關首長認定，本來應該公開的資訊卻列機密，以掩護它的違法不當行為，搞黑箱作業。

這位公法學者指出，大法官689號解釋提到，跟公共利益有關、可受公評事項，應該揭露不可列機密，那個解釋文雖是針對隱私權，但道理可以適用，公務上不該保密而保密，這是妨礙公眾的監督權利，也違法侵害到國民的知悉權利及媒體的監督權。

他指出，教育部發給台大的公文解密期長達10年，這是可受公評的事，有必要保密那麼久嗎?如果是光明正大而且合法，就不必保密；保密就是「此地無銀三百兩」，政府機關濫用權力時就這樣搞，並違反政府資訊公開法，監察院應該出面糾正。

依據國家機密保護法規定，「機密」文件 適用於「洩漏後足以使國家安全或利益遭受損害之事項」，且國家機密之核定，「應於必要之最小範圍內為之」。

此外，核定國家機密的理由，不得為：

一、為隱瞞違法或行政疏失。

二、為限制或妨礙事業之公平競爭。

三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關 (構) 之不名譽行為。

四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。

國家機密的核定，應於必要之最小範圍內為之，且不得為掩飾機關之不名譽行為或絕或遲延...
國家機密的核定，應於必要之最小範圍內為之，且不得為掩飾機關之不名譽行為或絕或遲延提供應公開之政府資訊等理由，而列為機密。圖／翻攝自全國法規資料庫
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教育部台大大法官
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