教部查管案列機密且保密十年？法界批濫權

2018-05-12 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



台大校長遴選爭議，教育部強調台大校長一職攸關重大公共利益，但教育部發給台大的公文書及兩次跨部會諮詢小組會議紀錄，卻都列「密件」。法界批評，教育部是濫用行政裁量權，搞黑箱作業，意圖一手遮天，不必接受外面的檢驗。

律師葉慶元表示，他曾任台北市法規會主委，原則上政府資訊都要公開，例外才要保密，很明顯教育部是違反政府資訊公開法。

葉慶元指出，政府機關核定機密文件時，有一定的規範，不是你想列機密就列機密，不能濫用，台大校長遴選事件已是眾所皆知的事件，沒道理保密期長達10年。

一位不願具名的公法學者表示，教育部顯然濫用行政程序的保密機制，來避免曝光，因為怕見光死，攤在陽光底下，大家都會知道教育部有沒有違法、有沒有不當。

這位學者指出，西方國家有資訊公開保護官，可以決定資訊該公開或保密，等於是「資訊監察使」一樣；台灣卻由機關首長認定，本來應該公開的資訊卻列機密，以掩護它的違法不當行為，搞黑箱作業。

這位公法學者指出，大法官689號解釋提到，跟公共利益有關、可受公評事項，應該揭露不可列機密，那個解釋文雖是針對隱私權，但道理可以適用，公務上不該保密而保密，這是妨礙公眾的監督權利，也違法侵害到國民的知悉權利及媒體的監督權。

他指出，教育部發給台大的公文解密期長達10年，這是可受公評的事，有必要保密那麼久嗎?如果是光明正大而且合法，就不必保密；保密就是「此地無銀三百兩」，政府機關濫用權力時就這樣搞，並違反政府資訊公開法，監察院應該出面糾正。

依據國家機密保護法規定，「機密」文件 適用於「洩漏後足以使國家安全或利益遭受損害之事項」，且國家機密之核定，「應於必要之最小範圍內為之」。

此外，核定國家機密的理由，不得為：

一、為隱瞞違法或行政疏失。

二、為限制或妨礙事業之公平競爭。

三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關 (構) 之不名譽行為。