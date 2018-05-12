台大校務會議 代理校長郭大維：今天將寫下歷史

2018-05-12 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



因應教育部5月4日發函台大，應迅即重啟校長遴選程序案與釐清大學自治範圍，台大今天召開臨時校務會議，進入正式討論前，學生會代表提案，要求加入臨時動議，實質討論遴選中的各項爭議。最後投票結果是，贊成維持程序委員會決議的66票，反對46票，因此最後還是沒有加入臨時動議。

「今天的臨時校務會議，將寫下歷史」，台大代理校長郭大維致詞時表示，台大是一流大學，肩負台灣高教責任。4月27日教育部發布新聞稿，駁回台大遴委會決議，「教育部的決定，對於本校衝擊極大」，因為遴委會屬於獨立運作單位，希望這次的校務會議能凝聚共識，提供教育部和遴委會參考。

目前台大發出的校務會議資料中，僅有一個提案：「因應教育部107年5月4日發函本校應迅即重啟校長遴選程序案與釐清大學自治範圍。」

台大學生會要求在臨時動議中增加3個提案，包括要求校務會議增加學生席次、調整校長遴選委員組成、常態設立意見表達區。

台大學生會長林彥廷表示，有些校務會議代表，在收到這是臨時校務會議提案時，都認為內容很模糊，他說，校長遴選爭議不僅是對教育部做出回應，也應該針對校內兼職程序的調整，或是重啟遴選之後必須因應的規範調整，以臨時動議進行「一次性解決紛爭」。

林彥廷舉例，成大和政大都有先例，在臨時校務會議均保留臨時動議的項目，因此他要求加入臨時動議的環節。

郭大維回應，程序委員會是專案性質的討論，希望這次臨時校務會議能「聚焦討論」，不要有其他的臨時動議，散開討論，而無法凝聚共識。

然而，台大政治系教授黃長玲呼應學生會說法表示，程序委員會當天開會時，得到的訊息是在這之前本校沒有前例，同樣是大學中的校務會議，既然成大和政大都有先例，應比照辦理。此外，目前的案由寫得太廣泛，很難聚焦，應該進行實質討論。