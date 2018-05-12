台大校務會議他提不當主席 代表：總要有人承擔責任

2018-05-12 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今天的台大校務會議很跳tone。身為主席的台大代理校長郭大維，為了維持行政中立，希望由11院的院長們公推一位來擔任主席。校務會議代表、台大工學院教授沈弘俊直言，「在台大30年，第一次看到有校長不幹了！」他說，這種事情很燙手，但總是要有人出來承擔責任，不能怕得罪人就不出來。

校務會議代表、台大農經系教授官俊榮發言表示，有一個群組裡面質疑郭大維代理校長主持校務會議不中立，有錄影流傳，現在大家講過的話，他為郭大維感到擔心。

郭大維指出，行政團隊也要維持行政中立，他希望由院長們公推一位來擔任主席，他今天就不擔任主席。

之後，郭大維請各院院長到主席台，公推一位當主席。

官俊榮則說，剛剛已經通過程序委員會的決議，而決議表示由郭大維當主席，「你有責任維持一個正常的討論。」

郭大維則說，根據他主席的職權，他可以指派一位當代表。是不是請各院長來前面一下。官俊榮指出，郭校長身為主席，已經處理過程序問題，再請郭校長承擔這艱苦的任務。郭大維則說，「謝謝大家給予我的肯定」。