台大今召開校務會議 郭大維自請不擔任主席

2018-05-12 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部駁回台大校長當選人管中閔聘任案後，台大今天舉行臨時校務會議，討論後續因應，提案包括大學校長產生應屬大學自治的範圍，建請教育部依大學法規定，處理大學校長遴選結果等事項。會中稍早代理校長郭大維自請不擔任主席，由11個學院各推派代表上台，最後決定仍決定由郭擔任。

台大校務會議今天上午9點召開，學生代表林彥廷先以沒有臨時動議提出程序問題，要求依照內政部的會議規範，希望主席先報告議程，確認有無異議。程序委員會主席則發言指出，當初考量沒有前例，且希望校務會議能更聚焦討論，所以沒有規畫臨時提案；有委員認為，程序提案可參考其他學校；也有教授質疑，校務會議若沒實質討論是否很空？

主席在9點32分宣布投票表決，郭大維表示，「若同意按程序委員會進行」，即贊成沒有臨時動議，若同意就舉手。反之則為反對。最後以66比46票決定按原議程進行。

教育部長吳茂昆日前與媒體會談時曾說，談及教育最根本的議題，大學法雖然訂了很多細節，但大學校務會議是一所大學的最高權力機構，主席是誰？應該是校長嗎？就好像行政院長可以當立法院長嗎？他認為，大學校長是執行者，校務會議是監督機關，校長本來就不應該是校務會議的主席。

郭大維今天在會議一開始以主席身分發言後，準備進入提案討論時，突然提出「是否請各院院長推派一位代表來擔任主席？」在座委員全都錯愕，有委員打斷議程，要求代理校長應繼續擔任主席，郭回答，「我先行使我的職權」，之後響起一片掌聲。