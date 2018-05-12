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拔管案 柯志恩：會議紀錄看到「入管於罪的可怕氛圍」

拔管案 柯志恩：會議紀錄看到「入管於罪的可怕氛圍」

2018-05-12 08:05聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

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台大校長遴選爭議全國高度矚目，教育部竟然都以「密件」處理，除了今年1月26日下給台大第5道金牌(公文)以密件寄出，且保密期長達10年；立委柯志恩跟教育部要到2次跨部會小組會議紀錄，被教育部列為「密件」，要一年後才解密。

據了解，教育部發給台大那份保密期長達10年的公文，是要求台大澄清管中閔涉抄襲碩專班學生論文案，該公文的附件是當天的媒體報導剪報。公文須至117年1月25日才能解密。

教育部於4月27日作出駁回台大校長遴選結果決議，是根據跨部會諮詢小組提供的法律見解。柯志恩在立院質詢時要求教育部應公開會議紀錄，接受全民檢驗。昨晚柯志恩在臉書發文說，終於收到決定管中閔不予聘任的那份關鍵資料─「管中閔教授赴大陸地區從事學術交流活動等適法性疑義諮詢會議記錄」，但卻被教育部列為「密件」，要一年後才解密。

柯志恩更質疑教育部長吳茂昆，5月1日接受電台專訪，承諾要將會議紀錄上網公告，「為何食言？」交給立委的資料竟列為「機密」、不得公開傳閱。民進黨過去聲稱反黑箱，如今不僅製造黑箱還加上一道鎖，以機密文件禁止接受檢驗。下周一她將在教育委員會，提案要求教育部解密並且公開會議紀錄，歡迎民進黨立委支持她的提案，一起打開黑箱。

她還提醒記者，為了擔心媒體觸法，不必來電要這份資料，「我們一起努力要求部長，解密、公開、上網」。

由於不能公開會議紀錄，柯志恩只能在臉書談她在閱讀時的心情，「一字一句如浪湧襲來，這股令人窒息的壓迫感，徒使心情無比沉重！」

柯志恩指出，從第一頁列席機關說明，看到最後主席裁示，仿佛目擊一群隱身幕後者，一起朝向管中閔丟石頭，急於彙整出「不適任」台大校長的「罪證」。可議的是，這個跨部會組成原因是為了調查管「赴陸兼職」是否違法，但所列30幾項疑點每一筆都依規定申請核准。跨部會查不到違法事證，照理應還當事人清白，但這群人卻在某部會的主導下轉向最初的「獨董」爭議。

然而，何謂「獨董」？「獨董」設計的意義、性質為何？在此諮詢會議中沒有獨董的主管機關「金管會」之代表，或具備公司治理專業知識的學者專家參與，討論中似乎看到「獨董」就見獵心喜，想當然爾認定必有重大利益，既不採信台大人事的說明，更罔顧專業理性的事實基礎，只憑臆測論斷即可定罪，如委員曾銘宗所說「一群門外漢在討論獨董爭議，會笑死人！」

柯志恩說，她從會議紀錄看到「入管於罪的可怕氛圍！那種咄咄逼人的氣勢就像法官問案，令人驚訝管教授究竟犯了什麼滔天大罪，為何非拔不可？」

她表示，會議中有人認為教育部如果駁回管中閔的遴選結果，是一項「行政處分」，也指出應給當事人說明的機會。可是對照事後教育部發給台大的公文卻不談准或駁，更否認公文是「行政處分」，也未給予當事人澄清機會，甚至連台大和當事人的救濟權利都要剝奪，更證教育部的心虛與蠻橫。

她痛批，此舉無異宣告蔡政府已超越威權體制，因為即使戒嚴時期，人民還有訴願救濟的機會，但號稱民主法治的今日台灣，為了「拔管」竟不惜動搖法治根基，但憑一、二次不倫不類的跨部會諮詢會議，就要推翻台大和遴委員會依法遴選出的結果，「倘若竇娥有知，相信也會同感悲憤，怒指這個政府無法無天」。

看完會議紀錄，更多不平在心中鋪陳開來，真要嚴肅告訴這個政府，莫為一個台大校長的位子，而遺留「戕害大學自主、摧毀民主法治」的千古罵名！

教育部台大管中閔
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