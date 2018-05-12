台大兼職規定僅修改流程 台大教授打臉徐國勇

2018-05-12 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長遴選案風波未止，教育部指台大校長當選人管中閔違法兼職，行政院發言人徐國勇說，台大相關法令在2016年已變更，一定要先簽署產學合作契約，才能就任獨董。但根據台大人事室提供的資料和知情的台大教授指出，事實上，台大並沒有修法，只是修了流程，學校的做法就是統一在簽完產學合作、回饋金合約後，再以正式公文把兼職日期一併清楚回溯完成。台大教授直指徐國勇，堂堂一個發言人，竟毫無根據說話。

熟知整個過程的台大教授表示，2016年人事室只是修改了流程，因為當時有一名台大教授，主持帶狀電視節目時，拿了學校「原則同意」的公文回頭來告台大最後沒有核准他兼職，所以學校才更動做法，就是統一在簽完產學合作、回饋金合約後，再以正式公文把兼職日期一併清楚回溯完成，而不在之前發「原則同意」的公文。

台大人事室日前也有發聲明表示，學校教師兼任獨立董事須循校內程序辦理，完成所有程序需要一段作業時間，因此同意溯自獨立董事聘期起始日生效屬通例，教師得於「經核准之兼職期間」至營利事業兼職，「依校內通例並非違法兼職。」

台大人事室指出，依公立各級學校專任教師兼職處理原則規定，專任教師兼任營利事業之獨立董事，其前提為該營利事業與學校間具有產學合作關係，兼職期間超過半年者，學校應與教師兼職機構訂定學術回饋金契約。爰教師「經核准之兼職期間」與「產學合作契約及學術回饋金契約之有效期間」一致。

依據台大人事室提供的資料，台大教授兼任獨立董事的程序為：先由公司發函校方或由教師主動申請。學校人事單位收到函文，循校內程序簽陳核定。校長核准後，送請研發處辦理簽訂產學合作契約及學術回饋金契約。簽約完成後，學校函覆公司同意該位教授兼任獨立董事，並於函文內敘明同意溯自獨立董事聘期起始日生效。