台大今臨時校務會議 討論是否重啟校長遴選

2018-05-12 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部日前駁回台大校長當選人管中閔的聘任案，台大今天舉行臨時校務會議，討論台大校長遴選案後續做法，以因應教育部107年5月4日發函本校應迅即重啟校長遴選程序案與釐清大學自治的範圍。提案建議，大學校長之產生應屬大學自治的範圍，建請教育部依大學法規定，處理大學校長遴選結果等大學自治事項。

提案案由包括以下4點：

1.大學法第9條明訂「新任公立大學校長之產生，...由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。」大學校長之產生應屬大學自治的範圍，建請教育部依大學法規定，處理大學校長遴選結果等大學自治事項。

2.積極推動校務發展，全校齊心邁向世界頂尖。

3.盡速撫平校內對立與不安，讓教學研究回歸正軌。

4.組成專案小組，研議校務會議對外聲明，展現本校高度與責任。

提案說明：台大依法辦理校長遴選作業，校長遴選委員會於107年1月5日順利選出管中閔教授為校長當選人，並於107年1月10日送教育部聘任。

另外，教育部107年4月27日發布新聞稿，表達對台大校長遴選結果之意見，宣稱「駁回」本校遴委會的決定。亦要求台大及遴委會「要重新在符合其自訂之校長遴選相關規範中，應就被推薦人所提供之相關資料文件進行所有的檢視，並在進行完整的推薦及遴選程序作業後，再依程序報部」。