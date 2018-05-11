台大學生會連署要求重啟遴選 網友質疑代表性不足

2018-05-11 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



台灣大學明天召開臨時校務會議，討論重啟校長遴選案與釐清大學自治範圍，但因會議程序不能提臨時動議，引發學生會不滿，認為無從討論校長遴選爭議核心的兼職制度、利益迴避、赴中兼課、學術標準等問題，要求會議增加臨時動議。

台大主任秘書林達德表示，臨時校務會議本來就屬「專案會議」，因此沒安排臨時動議。

針對台大學生會的訴求，有網友在批踢踢發文質疑台大學生會的「代表性」，並從台大學生會遴選會臉書專頁找到這屆學生會成員的得票數和投票率，打臉台大學生會不能代表大多數台大學生的看法。

據統計，由各學院學生投票選出的學生會代表，但各學院實際的投票人數很少，最少的是公衛學院只有2人投票，投票率僅0.27%；投票人數最多的是社會院，也才398人、投票率13.13%；各學院投票率最高的是法學院，也不到兩成、僅15.62%。

日前台大學代會發起連署，要求校方放棄訴訟、重啟遴選，有網友找出連署人，包括台大學代會副議長張巍騰、文學院林謙、文學院王作城、文學院楊宇倫、生農學院徐培瑄、生農學院鄭芷穎、生農學院韓政軒等學生代表的選舉得票數，都只得兩位數的選票，質疑他們怎能代表全體台大學生發聲？