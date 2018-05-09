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台大沒校長不是教育部的問題？洪孟楷批：神邏輯

2018-05-09 15:15聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

國民黨發言人洪孟楷。 聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影
國民黨發言人洪孟楷。 聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影
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媒體今早詢問教育部吳茂昆，如果台大因此一兩年沒有校長，教育部的態度為何？吳茂昆回：「那應該不是教育部的問題」。國民黨發言人洪孟楷在臉書批「神邏輯！」，他說，台大沒校長不是教育部問題？完全執政等於完全卸責。

洪孟楷說，意思是台大好壞都與吳茂昆無關？台灣大學學術聲望在國際直落，教育部長卻把責任撇得乾淨，造此神邏輯，台灣這兩年兩岸關係停滯、經濟低迷，難道執政的民進黨也能說不是他們的問題？民進黨執政下神邏輯，完全執政變成完全卸責！

他表示，教育部回覆公文仍然沒有解釋清楚，何以有權去指責大學合法組成遴選委員會所遴選出的校長人選，根據大學法第9條明白規定對於公立學校校長人選教育部僅為「聘任之」，對比同條文私立學校校長人選教育部「核准聘任之」。法令上有「省略之規定唯有意之省略」的概念，意即公私立學校校長有核准的差別，代表當初立法時已經思考到，有意省略就是避免行政機關濫權。

洪孟楷說，台大如果一兩年沒校長，對於高等教育的競爭力落後又是誰要負責？去年世界大學排名台大已經滑落至198名新低，如果連兩年沒校長讓排名更加落後，難道吳茂昆不需負責？沒校長不是教育部問題，那不然是交通部還是財政部，或金管會沒有把關好獨董爭議，還是最後要推給馬英九來救援？一句話都是馬政府8年遺毒就船過水無痕嗎？

他表示，民進黨既然不怕爭議敢用吳茂昆當教育部長，就請有肩膀的扛起所有責任，民眾在2016年投票讓民進黨完全執政，就是權利義務都要扛起。而吳茂昆這種只想當官卻不想負責的神邏輯發言，只是逼民眾往後投票更認清楚，別再投錯人了！

教育部長吳茂昆今天出席立法院教育委員會。 記者陳正興／攝影
教育部長吳茂昆今天出席立法院教育委員會。 記者陳正興／攝影
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教育部吳茂昆台大
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