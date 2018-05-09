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專訪／曾志朗：教育部不信任台大 人民就不信任政府

2018-05-09 12:23聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

教育部前部長曾志朗。 本報資料照片
教育部前部長曾志朗。 本報資料照片
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台大校長遴選爭議延燒逾4個月，中研院院士、教育部前部長曾志朗今天表示，我們看到政府處理台大校長遴選爭議，是以凶狠、乖戾、肅殺的方式，毫無同理心和同情心，教育部對台大不信任，人民也不會信任教育部，甚至不信任整個政府領導群，這是很不好的事。

曾志朗接受本報記者專訪時，談他對教育部「拔管」事件的憂心，他提了4次「很不好、很不對」：

●改革不是革命，要同舟共濟，不是把船打翻

台大本周六將召開臨時校務會議，討論是否重啟遴選程序。曾志朗說，看到政府處理台大校長遴選爭議，講話都很凶狠、乖戾，台大校長遴選是依校內訂的辦法，台大認定管中閔沒有違法，教育部卻認定違法，台大校務會議可以檢視學校訂的辦法有沒有超越教育部訂的，如果台大沒違法，校務會議可以討論是否接受教育部的法律見解。

曾志朗說，校長遴選辦法在教育界行之有年，都沒有事，這艘船雖然在驚濤駭浪中，仍穩穩地往前走，現在卻要把這個舵打翻掉，就會衍生很多問題。人民看這事件時，有很多負面觀感，這對整個教育文化都不好。

曾志朗強調，學校有什麼做得不對、需要改的地方，也應該由校務會議去討論，而非由外力介入，這是不對的。教育部訂原則性大法，大學再於原則大法下訂施行細法，教育部應授權給大學，大學都是一群很有智慧的人組成，尤其是台大。教育部應該信任他們可以做好這件事，「改革不是革命，不是要把船打翻」。

●教育部不信任台大，人民不信任政府

曾志朗語重心長說，台灣現在最缺少的是「信任」，教育部不信任台大是「因」，會產生不信任的「果」，此事件已造成社會及知識份子，對整個領導群的不信任，這對台灣是不好的。

他表示，一個國家地區最重要的是文化，文化被人稱讚，世人就認為你偉大；而文化的陶冶、培養是在大學。這裡面最重要的是信任，條文或有不同解釋，但你的解釋和我的解釋，都應是朝好的方向走；教育部處理台大遴選爭議，社會的負面觀感遠多於正面肯定。

曾志朗說，很多制度都是建立在信任上，台灣現在最缺少就是信任。當教育部不信任台大，人民就不會信任教育部。人民會覺得，「怎麼搞的？連上層都這個樣子！」當前的社會輿論，大家已經對最高領導不信任了。

●政府沒同情心和同理心，對孩子教育很不好

我們看到政府處理台大校長遴選爭議，講話都很凶狠、乖戾，完全沒有用寬大的胸襟去看待事情的發展。教育部看到有些地方不如意，應該信任那個機構去改它，如果你連這點都做不到，一開始臉色很難看，硬是要做什麼事，沒有商量的餘地，沒有看到誠心解決的心胸。對台灣、對文化建設、對小孩子的教育，都是不好的。

曾志朗說，希望上層者更要以寬大心胸，為建設台灣更善良、更有愛心、更為對方想想，這個社會才會進步。但我們看到整個政府沒有simpathy(同情)，更沒有 empathy(同理)，這是不對的，為政者要有同情心，也要有同理心。

但執政與在野時，對事情處理態度不一致，現在台灣看到的就是沒有同理心，應該同舟共濟往前走，不同的意見和做法，你要去說服人家，但是把臉色擺得很難看，都是在肅殺的情況下，對這個社會的安全體系是沒有作用的。

本周六台大要開校務會議討論是否接受教育部駁回遴選結果，曾志朗表示，台大畢竟是個「有智慧的組織」，大部分的台大人會以此為戒，我相信台大會作出正確的決定。

●台大長期代理校長沒關係？大錯特錯！

台大從去年6月楊泮池宣布不續任，代理校長已近快一年，如今教育部又要求台大重啟遴選投票，台大可能長達兩年都是代理校長，外界有人說，代理校長代很久沒有關係。曾志朗說，這是不對的，代理和真正的校長是不一樣。

他指出，代理校長會覺得不能越權，就像看守內閣一樣只是「看守」性質，應該要趕快讓台大有很好的校長出來，不要有成見，任何一個出來選校長的人，按照以往的方式，大家互相信任走遴選程序；如果都在不信任的狀況下，一定要去挑毛病，任何人都會有毛病。

台大教育部曾志朗
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