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評／沒有校園民主，何來大學自治？

2018-05-09 08:58聯合新聞網 鳴人堂

大學自治對於民主社會的意義來說，在於透過建構校院的民主機制，使師生都擁有同樣平等...
大學自治對於民主社會的意義來說，在於透過建構校院的民主機制，使師生都擁有同樣平等參與校務的管道，進而落實校園民主。 圖／聯合報系資料照
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