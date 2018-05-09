教部不主動公布跨部會小組記錄 立委批黑箱決策

2018-05-09 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



由於教育部長吳茂昆在「拔管」跨部會諮詢小組第一次會議時，就以學者專家身分出席，令外界質疑「拔管劇本早已寫好。」對此，吳茂昆上周接受電台專訪時允諾，教育部會上網公布兩次「拔管」跨部會小組會議紀錄，供各界檢驗。然而，教育部次長林騰蛟受訪時，卻把話說得「保守」，林騰蛟說，跨部會諮詢小組會議，為諮詢性質，提供內部參考，教育部「不會主動」公布二次會議的紀錄和逐字稿。 台大校長當選人管中閔。本報資料照片 分享 facebook

「執政搞黑箱決策！」國民黨立委柯志恩指出，吳茂昆4月30日接受專訪、表示兩次會議記錄都會上網公告，為何次長要推翻部長的公開承諾？若以林次長說法，跨部會只是諮詢，則為何要拿出「法研意見附件」當「拔管」理由？且過去無論課綱或服貿，民進黨不是口口聲聲反黑箱嗎？既然反黑箱，如今執政就不要大搞黑箱決策，公布會議紀錄是在怕什麼？

有關台大校長當選人管中閔的聘任案，教育部於5月4日以最速件發出公文，台大前天收到相關公文，有學者指出，從公文內容可看出「跨部會會議只是掩飾拔管大戲」。

文化大學行政管理系助理教授項程華表示，依據教育部公函的主旨，就是駁回台大校長遴選結果，並要求重新辦理校長遴選。但教育部回函引用法務部解釋，認為迴避原則仍有行政程序法的適用，這似乎是諮詢法務部意見才做決定，但是法務部在上述100年針對校長選舉一般遴選過程有行政程序法的適用，在該解釋後另有105年針對各校校長遴選的迴避有特別規定時，應尊重各校特別規定。

此外，項程華說，教育部自己也針對台大遴選的迴避規定去函要求與教育部所定的校長遴選迴避規定一致，都只限於校長候選人才能提出。項程華直言，現在不論法務部最新的解釋、教育部自己的遴選辦法，全部都不管，「跨部會會議開了又有何用？」