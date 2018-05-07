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教授兼獨董爭議 曾銘宗：12家金控有18名教授兼獨董

2018-05-07 10:48聯合報 記者孫中英╱即時報導

立法院財委會今天（7日）上午審議立委所提「保險法」部分條文修正草案，立委質詢焦點還是集中在教育部以獨董身分駁回管中閔出任台大校長案。國民黨立委曾銘宗說，若照教育部和金管會認定，在校方核准前，兼任獨董的教授，即便被股東會選上，也不能執行職務，這會影響數百家上市櫃公司董事會運作，嚴重影響到公司治理。

金管會主委顧立雄答覆時說，若獨董不具專任教授背景，選上股東會後即可執行職務，但若教授兼任獨董，但在「違法（指未獲校方同意函）」狀態，當選獨董執行職務，反而對公司治理有傷害。

但曾銘宗說，若一個教授兼獨董當選後但不執行職務（因為要等校方同意函），但公司治理發生疏失，投保中心可以去告他。但顧立雄說，他當律師時，若董事會決議有害到全體股東「那要看出席的董事會是誰，有出席，就構成被告，獨董若沒參與董事會，就不是他的行為嘛」。但立委表示，之前投保中心告樂陞並求償，也是樂陞的3名獨董一起告，其中部分獨董也沒有出席開會。

曾銘宗說，目前教授兼任獨董，經校方同意，在6月獲股東會選任，學校和企業之後才簽產學合作契約，這種模式「是通例」，假設金管會要求，所有獨董都要先經「校方核准」才能執行職務，屆時會有數百家董事會，根本無法運作，他說，光16家金控就有12家金控都找教授當獨董，共有18人，不少還是綠營教授。

立委曾銘宗指出，16家金控中有12家都找教授當獨董，共18人。記者孫中英／攝影。
立委曾銘宗指出，16家金控中有12家都找教授當獨董，共18人。記者孫中英／攝影。
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教育部顧立雄台大
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