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吳茂昆首度全程主持課審 寫下出席人數最低紀錄

2018-05-06 21:54聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

吳茂昆上任後爭議不斷，有課審委員日前私下透露，吳茂昆參與課審大會的風格，與前部長潘文忠相差甚大，委員之間私下都在討論是否繼續出席。全教總4名教師代表今天就「拒絕出席」課審大會，出席總人數更罕見直線下滑，全部48名委員僅32人參加，低空飛過門檻，會議延遲了1小時才召開，寫下課審大會召開以來最低紀錄。

新任教長吳茂昆未上任已充滿爭議，加上出身高教體系，相對不嫻熟國教事務，不少民眾質疑，他是否有能力領導國教？全教總約20多名教師代表今天因不滿吳茂昆拔管且失職，在課審大會外高喊「吳茂昆下台」，4名課審委員更直接缺席。因人數不足，原訂早上9點半開始的課審大會，罕見延宕一小時才開會，下午提早半小時結束。

十二年國教課綱原定107年度上路，委員會改組之後，確定延後一年上路。許多人關心是否能在明年度準時上路。教育部新任政次林福來日前接受媒體採訪時坦言，對課綱是否能如期上路「有點擔心」，並說如果有一、兩科無法完成課綱審議，可能採分段上路。不過教育部當晚就發出聲明，「108年新課綱實施，將會依照原訂期程上路」。

教育部說的有信心，不過分析過去24場課審大會的出席人數，就屬今天開會出席狀況最差。根據教育部統計，今天課審大會上下午分別為32、33人出席，僅剛好達法定門檻。而今天也是吳茂昆首次全程主持課審大會，是否為巧合，不得而知。

至於上次出席人數差點未達門檻，則是出現在1月28日，當時正值放寒假期間，疑似因此出席人數降到33人，其餘平均都維持在39、40人。對於今天出席人數驟減，教育部解釋，根據會前調查，除教師委員外，其他部分委員都是因有既定公務或私人行程而不克出席。

國教署長邱乾國表示，今天大致審完數學科領綱，下次將進行表決。而自然領域課綱中，最困難的探究與實作部分也已完成，待後續完成文字酌修後，下次就可進入科技領域審查。至於新課綱是否能如期上路？他表示仍希望能在7、8月完成，以便出版商進行選書作業。

全教總發起抵制後，後續是否可能產生羊群效應？教育部次長林騰蛟說，各界對新課綱有高度的期待，因此特別籲請教師組織代表委員能本於對課綱重大工程的支持，繼續出席課審大會。教育部後續也會和全教總溝通，盼能建立共識。之後連續兩個周末因遇到母親節及國中會考，將暫停開會兩次，5月27日再開會。

對於出席人數驟減，有委員認為並非壞事，台灣家長教育聯盟理事長謝國清就在臉書寫下，「今天似乎因為有許多委員沒有出席課審大會，而使得審議速度變快了，並且提早結束，真是有趣！」。

課審大會出席人數統計。記者吳佩旻／整理
課審大會出席人數統計。記者吳佩旻／整理
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課綱教育部吳茂昆
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