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管中閔聲明：莫用「挺管」、「反管」標籤 反對政治介入

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管中閔：莫用「挺管」、「反管」 籲重建社會信任

2018-05-06 16:20聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

管中閔今天下午也發出聲明表示，請各界莫再使用「挺管」或「反管」等標籤，以免成為政...
管中閔今天下午也發出聲明表示，請各界莫再使用「挺管」或「反管」等標籤，以免成為政治勢力惡質操作、激化對立動員的工具。 圖／聯合報系資料照
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教育部上月底駁回台大準校長管中閔人事案，在學術界引發爭議，日前台大部分師生更發起「新五四運動」，持正反意見的兩派狹路相逢，關係更加對立。教育部長吳茂昆今天受訪時說，「教育部沒有拔管」，提醒媒體要用「正確的語詞」。管中閔今天下午也發出聲明表示，請各界莫再使用「挺管」或「反管」等標籤，以免成為政治勢力惡質操作、激化對立動員的工具。

管中閔聲明全文：

參與台大校長遴選時，我曾在治校理念的報告中批判由上而下的政治操作及收編，所以主張回歸民間社會、進行由下而上的社會工程。

如今面對統治權力的貪暴強橫，我認為民間亟需驅動三項社會工程：

一是捍衛大學自主與學術自由，對抗任何政治勢力長驅直入。

二是重建社會信任機制，拒絕任何政治力量挑動、階層的對立動員，破壞社會價值與基石。

三是抗拒「吃銅吃鐵，跑馬圈地」的新型黨國資本主義，為了鞏固政經特權新階層，而掠奪所有權位和名器，並搜刮、壟斷所有的社會經濟利益。

台大的社會與學術地位，應當是這三個社會工程的堡壘。我個人從未支持或同意任何團體或活動使用「挺管」字句。我認同也支持，郭代校長大維今日致全校公開信，籲請各界莫再自限於「挺管」或「反管」的標籤，反而成為政治勢力惡質操作、激化對立動員的語言工具。

台大教育部管中閔
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