新聞幕後／台大校長遴選 誰是國王的人馬?

2018-05-06 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



「我不喜歡管中閔這個人….」在採訪或與教育圈內談起台大校長遴選爭議事件時，很多人都會先以這句話起話頭，接著再談對卡管、大學自主的看法。

我跑教育新聞很多年，認識管中閔這號人物，就跟多數讀者一樣，僅止於「爺們」的印象、自恃甚高的知識份子。直到台大校長遴要開始暖身了，去年10月22日，有場研討會李遠哲會出席。我請同事問問李遠哲問對台大校長遴選的期待與看法。

截稿後同事談起「奇怪耶，我都還沒開口問問題，李遠哲就說，他不是黑道大哥....」中研院副院長周美吟是台大校長候選人之一，外傳周是李遠哲的「愛徒」，於是李看到媒體記者，主動撇清他與周的關係。

此地無銀三百兩？我嗅出其中不尋常訊息，於是著手研究台大的遴選制度，台大遴選須經校務會議代表「推薦投票」及遴選委員「兩輪投票」，誰最後能勝出，關鍵在遴委的選票。於是我查閱台大遴選委員的投票情形，發現中研院長廖俊智有兩個被圈選機會，似有人希望確保他進遴委會。遴委會組成後，權威消息透露，廖一度想爭取任遴委會召集人，後來是德高望重的陳維昭擔綱。

聯合晚報是第一個點出台大校長遴選，中研院來勢洶洶的媒體，很多人認為台大與中研院本就有人事重疊、不足為奇。這話沒錯，但正因為李遠哲不惜以「黑道大哥」類比，急於撇清他跟周美吟的關係，加上廖俊智以「雙重保險」方式，遴委一職似乎志在必得，這屆台大校長遴選將暗潮洶湧。

1月5日投票當天，我押了兩支牌，請同事先跟對方約好，投票結果出爐後接受聯晚訪問。一支牌堵「中研院牌」，另一支牌堵管中閔。同事回報聯絡結果，「中研院牌」接到電話一口答應，管中閔卻說，要等教育部核聘後再受訪。據台大內部消息說，遴委會投票日當天，台大某學院正在餐敘，某校長候選人也在席間，一夥人談笑風生之際，傳來管中閔當選校長的消息， 頓時餐會上的人人臉色鐵青。

管中閔自己說，他沒想到自己會當選台大校長；管中閔出線，也讓很多人瞠目結舌，接下來這場「從卡管到拔管」歷史大戲上映了112日之久，「拔管」歹戲暫時謝幕，爭大學自主的「新五四運動」在全國各大學校園上檔，還不知何時落幕。

為什麼教育部不是訴諸這次遴選無效、要求打掉重來？而要求台大重新走一遍遴選程序？因為高層矚意的人選，就在原來候選人的名單中。因此裁定管中閔不能再參加遴選，接著王汎森和吳誠文宣布不參加遴選，有人表態樂於再次參選，有人沉默，再去參考台大校務會議推薦投票，誰的票開得漂亮？用刪去法及交叉分析之後，誰是國王的人馬，就呼之欲出了。