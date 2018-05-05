影／校友反拔管 點燃新五四運動

2018-05-05 16:18 世界日報 記者啟鉻／聖蓋博市報導



台灣大學自主聯盟、南加州台大校友暨大專院校校友等，4日聯合舉辦「大學自治學術自由」五四新聞發布會。主辦者金祿慈（Rose King）表示，呼籲大學自治學術自由，政治力退出校園，依法行政。活動呼應母校台大聲明和「五一聲明」以及台大5月4日發起的「新五四運動」，強烈要求管中閔校長就職。

到會支持者穿上印有台灣大學、爺們、以及有「挺管用的」字樣T恤，胸前佩戴具有反暴力、愛與和平象徵意義的黃絲帶。金祿慈說，這些T恤是她專們為活動趕製的。她代表個人發聲，並感謝其他台大校友、大專院校校友參與，支持大學自治和學術自由。

金祿慈認為，台灣教育部剝奪憲法保障國立大學的自主權，不尊重大學自治，不依大學法第九條行政，不尊重校長遴選委員會的選舉結果，一再以政治力介入校長遴選運作，導致台大校園對立不安。4月27日是一個載入史冊的日子，教育部在多方阻撓無效之後，竟然直接拒絕任命台灣大學獨立選舉產生的校長！此舉將嚴重影響未來國立大學校長之聘任與高等教育之發展。

前南加州台灣大學校友會會長王竹青表示，台大校長管中閔遭教育部撤管事件非常不公，他們嚴正聲明，譴責政治干預，要維護大學自主，尊重民主法制社會的程序正義，要捍衛台灣民眾的人權。他們強烈訴求，台灣行政院、教育部依法行政，及時悔改，聘請管中閔教授出任台大校長，並進一步調查和彈劾失職的行政院長、教育部長。