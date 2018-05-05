親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大「敦品勵學」校訓

影／校友反拔管 點燃新五四運動

2018-05-05 16:18世界日報 記者啟鉻／聖蓋博市報導

台灣大學自主聯盟、南加州台大校友暨大專院校校友等，4日聯合舉辦「大學自治學術自由」五四新聞發布會。主辦者金祿慈（Rose King）表示，呼籲大學自治學術自由，政治力退出校園，依法行政。活動呼應母校台大聲明和「五一聲明」以及台大5月4日發起的「新五四運動」，強烈要求管中閔校長就職。

到會支持者穿上印有台灣大學、爺們、以及有「挺管用的」字樣T恤，胸前佩戴具有反暴力、愛與和平象徵意義的黃絲帶。金祿慈說，這些T恤是她專們為活動趕製的。她代表個人發聲，並感謝其他台大校友、大專院校校友參與，支持大學自治和學術自由。

金祿慈認為，台灣教育部剝奪憲法保障國立大學的自主權，不尊重大學自治，不依大學法第九條行政，不尊重校長遴選委員會的選舉結果，一再以政治力介入校長遴選運作，導致台大校園對立不安。4月27日是一個載入史冊的日子，教育部在多方阻撓無效之後，竟然直接拒絕任命台灣大學獨立選舉產生的校長！此舉將嚴重影響未來國立大學校長之聘任與高等教育之發展。

前南加州台灣大學校友會會長王竹青表示，台大校長管中閔遭教育部撤管事件非常不公，他們嚴正聲明，譴責政治干預，要維護大學自主，尊重民主法制社會的程序正義，要捍衛台灣民眾的人權。他們強烈訴求，台灣行政院、教育部依法行政，及時悔改，聘請管中閔教授出任台大校長，並進一步調查和彈劾失職的行政院長、教育部長。

台大教育部台灣大學管中閔
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

吳茂昆：我們不是拔管 要用正確的語詞

2018-05-05 12:37

賴清德被問拔管案 微笑噤聲避答

2018-05-05 14:23

清查獨董 科技業嗆：乾脆禁提名學者

2018-05-05 01:34

清查獨董 要企業13日回覆

2018-05-05 01:34

金管會清查上市櫃「教授獨董」 惹怨：憑什麼？

2018-05-04 23:57

全面清查上市櫃公司找教授當獨董 業者抱怨莫名其妙

2018-05-04 21:40

他引「動物農場」諷卡管：只有豬可兼獨董、人不可以

2018-05-04 19:29

兼任獨董違法？ 台大前校長：用此理由拔管無法無天

2018-05-04 17:48

1600家上市櫃公司有無請教授當獨董 問卷下周回收

2018-05-04 17:07

許嘉棟：獨董管太嚴 學校、公司雙輸

2018-05-04 14:39

教師兼任獨董 台大：通例並非違法兼職

2018-05-04 14:27

教授兼獨董至少數百人 全面清查恐屍橫遍野

2018-05-04 14:11

獨／教授兼獨董延燒 上市櫃公司今下班前交資料

2018-05-04 13:58

拔管效應 金管會今就查教師兼任獨董？

2018-05-04 13:57

台大遴選會聲明引不滿 多數委員靜待後續暫不發言

2018-05-04 10:05

還我校長vs.拒絕違法管爺 台大椰林大道黃布條高掛

2018-05-04 09:54

拔管越燒越大 恐釀台大教授逃難潮

2018-05-04 09:41

賴清德談拔管爭議：一定有辦法解決 不妨理性看待

2018-05-04 09:25

蔡政府「拔管」總動員 背後驚悚內幕可拍電影了

2018-05-04 08:00

拔管事件延燒…教授兼任獨董 全面清查

2018-05-04 02:32

徐國勇：管提早就任獨董 不符規定

2018-05-04 02:32

觀察站／公司治理 被程序卡住了

2018-05-04 02:32

拔管案民調／44%主張教育部應尊重台大遴選結果

2018-05-04 00:48

學者批教部強詞奪理…台大可提「課予義務訴訟」

2018-05-04 00:03

聯合報民調／拔管案 44%認教部應尊重台大遴選結果

2018-05-03 23:55

台大曾修內規「追溯獨董聘期是通例」

2018-05-03 23:51

教部說拔管不算行政處分 藍指想阻斷行政救濟

2018-05-03 23:38

教授兼獨董「先上車後補票」…金管會要查

2018-05-03 23:31

教授都是這樣任獨董 為何管中閔不行？

2018-05-03 22:09

整理包╱拔管昨是今非、雙重標準大全集

2018-05-03 18:57

教部稱台大案「非行政處分」 管爺助理：無法領會深奥見解

2018-05-03 18:52

管中閔案 燒出教授兼獨董兩大問題

2018-05-03 18:52

台大遴選案不算行政處分 公法學者：教育部強詞奪理

2018-05-03 18:46

政府要查台大140名兼職教授 學者：為拔管「株連甚廣」

2018-05-03 18:11

【重磅快評】兩要角猛拔管 卻把蔡政府卡在囧途中

2018-05-03 16:54

陳良基：我兼任獨董時適用舊法 可以追溯

2018-05-03 16:30

拔管、挺管霧煞煞？一次搞懂其中眉角

2018-05-03 16:29

連謝長廷都挺學術自由 羅智強：小英應為「拔管」道歉

2018-05-03 16:06

台大校長爭議 科技部長陳良基：很難過

2018-05-03 15:48
看更多

熱門文章

馬英九籲收回拔管成命 蔡英文： 麥克風沒有了

2018-05-04 19:57

全面清查上市櫃公司找教授當獨董 業者抱怨莫名其妙

2018-05-04 21:40

兼任獨董違法？ 台大前校長：用此理由拔管無法無天

2018-05-04 17:48

台大新五四運動參與學生比例低 王丹諷：徒留笑柄

2018-05-05 07:33

他引「動物農場」諷卡管：只有豬可兼獨董、人不可以

2018-05-04 19:29

台大新五四運動 聲援民眾坐滿傅鐘廣場

2018-05-04 17:13

看拔管案 韓國瑜：再這樣下去，管連人都無法做

2018-05-05 13:02

新五四運動晚會 管中閔太太低調現身支持

2018-05-04 20:49

「貪生怕死」就別來讀... 哪校校訓這麼直白？

2018-05-05 09:00

管中閔太太現身台大新五四運動燭光晚會

2018-05-04 20:21

金管會清查上市櫃「教授獨董」 惹怨：憑什麼？

2018-05-04 23:57

吳茂昆：我們不是拔管 要用正確的語詞

2018-05-05 12:37

台大生：「如教部下周未有回應將有更激烈舉動」

2018-05-04 18:47

台大新五四運動 徐國勇：管中閔違法就是違法

2018-05-05 11:24

清查獨董 科技業嗆：乾脆禁提名學者

2018-05-05 01:34

台大師生反拔管 數千人「新五四」遊行

2018-05-04 23:47

反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大敦品勵學校訓

2018-05-05 15:43

統測報名人數增逾二千人 餐旅產業退燒

2018-05-05 08:20

參加新五四運動 葉匡時：不信公義喚不回

2018-05-04 22:55

台大新五四運動 椰林大道挺管反管各自表述

2018-05-04 19:43

傅鐘黃絲帶不拆？ 學生會盼一致標準

2018-05-04 20:48

響應「新五四運動」 華府台大校友籲教部「收回成命」

2018-05-05 00:09

老電視新聞人「台視同學會」聯名抗議政治介入校園

2018-05-05 02:19

警察升官考 放寬錄取標準

2018-05-05 00:00

葉匡時挺新五四：政府應收回成命 依法聘管中閔為校長

2018-05-04 18:46

拔管案 台大教授：教部決定摧毀信心

2018-05-04 17:56

科大校長連署 8萬多人挺「堅持大學自主」

2018-05-04 18:48

新五四運動挺管中閔 有學生嗆聲遭拉扯

2018-05-04 21:38

1600家上市櫃公司有無請教授當獨董 問卷下周回收

2018-05-04 17:07

台大師生組多個團體 捍衛大學自治

2018-05-04 17:39

交大、中大綁黃絲帶 成大兩派爆推擠

2018-05-05 00:02

馬英九洪秀柱到台大「反拔管」 范世平：藍營取暖大會

2018-05-05 15:37

12年國教課綱可如期上路？教部說法反覆

2018-05-05 09:37

2018統測登場

2018-05-05 10:49

統測報名理工激增 教部：應與政府力推的方向有關

2018-05-05 08:23

清查獨董 要企業13日回覆

2018-05-05 01:34

學生不滿怒斥：校外人士滾出校園

2018-05-04 18:13

影／台大燭光晚會挺管 宣讀新五四宣言

2018-05-04 19:15

社區營養師夯 陽光女孩拚考照再拚台大

2018-05-04 22:20

賴清德被問拔管案 微笑噤聲避答

2018-05-05 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top