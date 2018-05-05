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清查獨董 科技業嗆：乾脆禁提名學者

2018-05-05 01:34經濟日報 記者葉憶如謝佳雯張瑞益蕭君暉張義宮／綜合報導

金管會全面清查上市櫃公司的大學教授獨董案件。 記者孫中英／攝影
金管會全面清查上市櫃公司的大學教授獨董案件。 記者孫中英／攝影
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金管會全面清查上市櫃公司的大學教授獨董案件，對此，金控業高層表示，金融業是受高度監理的公司，提名教授獨董前，都有嚴謹評估，務必確認沒有法律上的問題；科技業則表示，獨董名單都上傳到公開資訊觀測站，如主管機關認為不宜，乾脆禁止學者擔任獨董。

由於金融業是特許行業，金控高層主管對此問題多婉謝回答。只有一位不願具名的人士表示，此事目前在業界引起很多議論，多數金融機構的做法是，在提名教授為獨立董事候選人前，會評估了解並確認所任職學校，對教授到他們公司兼職，並無禁止的規定，才會邀請擔任獨董候選人。

依這些年來金融業者與學校的運作模式，均於股東常會選任獨立董事後，由公司行文該學校並簽署產學合作及學術回饋金契約，即可開始進行。但金融業者強調，「學校同意兼職函」非屬獨立董事資格條件，獨立董事是合法經股東常會選出，若無違反證券交易法獨立性相關規定，不存在當選無效的問題，對董事會運作也不構成影響。

聯發科指出，每年董事會都會邀請台、清、交等大學的教授，在取得學校同意後，才出任獨董或董事，符合各項法規要求。今年即將改選的名單中，包括董事長蔡明介、副董事長謝清江、執行長蔡力行、孫振耀、金聯舫五名現任董事，及吳重雨、張秉衡、湯明哲等五名現任獨董，台、清、交比重很均衡。

半導體業者透露，政府規定董事會一定要有獨董的角色存在，上市櫃公司多達一、兩千家，獨董「市場需求」很可觀，加上獨董是「社會賢達人士」的要求，大學教授或退休官員是很重要的獨董來源。

依法令規定，包括董事會、薪酬委員會、審計委員會等三個單位，都必須有一定比例的獨董參與。但對企業來說，獨董就是一個職位，領一份獨董的薪水，做獨董該做的事，無論事參與董事會、薪酬委員會或審計委員會，都是領同一份薪水，不是三份。

業者透露，因教授擔任企業獨董要經過學校審核和同意，領取的獨董薪酬一部分也要回饋給學校，無論成立實驗室或基金都可以，就是要互利。

聯電日前公告今年董監改選名單，有多位學者列名。聯電對此表示，將和獨董候選人連繫，再度徵詢意願，希望候選人中不會改變意願。

筆電供應鏈表示，學界擁有許多領域的專家，包括法律、會計，甚至是科技產業等，向學界借將來企業擔任獨董，是有必要的。除非明令禁止，不會因金管會要求上報，就不聘請學者擔任獨立董事。

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