清查獨董 要企業13日回覆

金管會主委顧。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

「拔管」案延燒，為掌握大學教授是否合法兼公司獨立董事，台灣證券交易所及櫃買中心昨（4）日要求所有上市櫃公司回覆，對聘請教授擔任獨董是否取得大學同意書；根據公開資訊觀測站，包括中鋼、聯電等公司聘用教授數較多，受影響程度大。

官員並強調，目前各公司的獨董運作已有相當一段時間，不管股東會選前有沒有收到正式同意函，事後都已有同意函追溯，因此不存在法律效力的疑義。

針對主管機關突然要求蒐集獨董資料，不少公司表示震驚，櫃買中心說，是應立法院財委會決議而執行；尤其一度傳出在昨日下班前須完成作業，令人措手不及，引起民怨；而且部分調查內容須時間進行確認，主管機關因而決定延長資料繳交期限，並在晚間通知交件日期延至13日。

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根據證交法規定，公開發行公司聘用獨立董事，應兼顧身分獨立性與專業性，其中專業性包括取得商務、法務、財務、會計，法官、檢察官、律師、會計師等證書的專門職業及技術人員；具備專業資格的大學教授，因此備受上市櫃公司青睞，統計有逾百家公司皆聘用大學教授擔任獨立董事，包含60餘家公司，更聘用二至三名教授。

中鋼集團聘用成功大學名譽講座教授洪敬雄、高雄大學金融管理系教授高蘭芬、高苑科技大學機電學院及資訊學院院長張學斌等人擔任獨立董事，為台股公司倚重大學教授專業代表，旗下包括中鋼構也聘用高雄第一科技大學教授羅維等三人為獨立董事，另外，聯電、南茂、潤泰材、國光生、台船、綠能等，聘用數亦達三名。聘用二名教授擔任獨董公司，則有裕隆、和泰車、聯發科、潤泰全、樺漢、台達電、富邦金、元大金、兆豐金、第一金、玉山金、華南金等，市場法人觀察，大型集團、高技術門檻的科技、生技公司明顯占大宗。而相關公司也因本次清查教授兼任情形，受影響程度較大。

如以大學來看，台大因知名度高、科系多元，確實是公司偏好聘僱對象。包含台大財金系兼任教授林筠、台大名譽教授吳青松、台大國企系專任教授李吉仁等，兼任公司達到四家上限，政大、交大、清華大學、台科大、中央大學等也不在少數。科系以財經、會計、理工等受到青睞。