親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

兼任獨董違法？ 台大前校長：用此理由拔管無法無天

陸客不來投資血本無歸 他怒砸自家餐廳

台大師生組多個團體 捍衛大學自治

2018-05-04 17:39聯合報 記者林良齊╱即時報導

上周五教育部宣布「拔管」、退回台大校長聘任案後爭議不斷，風波愈演愈烈，海內外已有超過30份大學和團體發表的宣言。台大師生及多個校友團體串聯發起「捍衛大學自治，守護學術自由」行動，結合「台大自主聯盟」、以及「還我校長 黃絲帶的關懷」、「守護臺大」等粉專的力量，於今天下午，亦即五四運動99周年在台大校園聲援台大行政團隊，守護台大價值。

考量校方立場，主辦單位將暫緩原訂的罷課行動，宣示與學校站在同一陣線，一致呼籲教育部停止侵害大學自主。活動在下午4:20傅鐘敲21響後正式開始，首先由各學院教師代表遞交陳情書，郭大維代理校長將親自接受，接著師生代表獻上鮮花與黃絲帶，所有人背靠行政大樓靜坐，象徵所有人到場守護臺大、捍衛大學自主。

晚上六點起，另在台大校門口舉辦「愛臺大」晚會，參加者預估五千人。晚會上，多名校內外師生代表將上台表達意見，多名過去擔任大學校長以及政府官員的學者亦現身會場。另外還有海外的學者專家隔海錄製影片，與日前清華大學多名校長的「清華宣言」一同在晚會中播放。

晚會將安排數百位師生和來賓一起「點亮台大」，手捧電子蠟燭，排成「愛台大」象徵在黑暗中台灣大學仍保有一絲光明，不放棄希望。晚會中邀請學生歌手劉忻怡帶著所有學生教唱新編的歌曲「光燭」。

活動謝絕所有政治人物的造勢活動，訴求「捍衛大學自治，守護學術自由」，歡迎一般民眾參與，但婉拒政治人物發言。

台大教育部政大
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

兼任獨董違法？ 台大前校長：用此理由拔管無法無天

2018-05-04 17:48

教授兼獨董至少數百人 全面清查恐屍橫遍野

2018-05-04 14:11

教師兼任獨董 台大：通例並非違法兼職

2018-05-04 14:27

獨／教授兼獨董延燒 上市櫃公司今下班前交資料

2018-05-04 13:58

許嘉棟：獨董管太嚴 學校、公司雙輸

2018-05-04 14:39

拔管效應 金管會今就查教師兼任獨董？

2018-05-04 13:57

台大遴選會聲明引不滿 多數委員靜待後續暫不發言

2018-05-04 10:05

還我校長vs.拒絕違法管爺 台大椰林大道黃布條高掛

2018-05-04 09:54

拔管越燒越大 恐釀台大教授逃難潮

2018-05-04 09:41

賴清德談拔管爭議：一定有辦法解決 不妨理性看待

2018-05-04 09:25

蔡政府「拔管」總動員 背後驚悚內幕可拍電影了

2018-05-04 08:00

拔管事件延燒…教授兼任獨董 全面清查

2018-05-04 02:32

徐國勇：管提早就任獨董 不符規定

2018-05-04 02:32

觀察站／公司治理 被程序卡住了

2018-05-04 02:32

拔管案民調／44%主張教育部應尊重台大遴選結果

2018-05-04 00:48

學者批教部強詞奪理…台大可提「課予義務訴訟」

2018-05-04 00:03

聯合報民調／拔管案 44%認教部應尊重台大遴選結果

2018-05-03 23:55

台大曾修內規「追溯獨董聘期是通例」

2018-05-03 23:51

教部說拔管不算行政處分 藍指想阻斷行政救濟

2018-05-03 23:38

教授兼獨董「先上車後補票」…金管會要查

2018-05-03 23:31

教授都是這樣任獨董 為何管中閔不行？

2018-05-03 22:09

整理包╱拔管昨是今非、雙重標準大全集

2018-05-03 18:57

教部稱台大案「非行政處分」 管爺助理：無法領會深奥見解

2018-05-03 18:52

管中閔案 燒出教授兼獨董兩大問題

2018-05-03 18:52

台大遴選案不算行政處分 公法學者：教育部強詞奪理

2018-05-03 18:46

政府要查台大140名兼職教授 學者：為拔管「株連甚廣」

2018-05-03 18:11

【重磅快評】兩要角猛拔管 卻把蔡政府卡在囧途中

2018-05-03 16:54

陳良基：我兼任獨董時適用舊法 可以追溯

2018-05-03 16:30

拔管、挺管霧煞煞？一次搞懂其中眉角

2018-05-03 16:29

連謝長廷都挺學術自由 羅智強：小英應為「拔管」道歉

2018-05-03 16:06

台大校長爭議 科技部長陳良基：很難過

2018-05-03 15:48

教部稱台大案非「行政處分」 律師：那何來不聘權利？

2018-05-03 15:13

教育部：駁回管中閔案 「不算是行政處分」

2018-05-03 13:29

顧立雄：教授當獨董 應先取得大學同意再提名

2018-05-03 13:17

顧立雄：台大教授當獨董 要查

2018-05-03 13:16

管案燒到獨董 顧立雄：教授兼任前要取得大學同意

2018-05-03 12:40

台大：同意溯自獨立董事聘期起始日生效是屬通例

2018-05-03 12:25

拔管爭議 吳茂昆：不是針對管中閔 怎能叫拔管呢？

2018-05-03 11:42

一張表看清事實！ 台大教師兼職 先核可再賡續處理

2018-05-03 11:32
看更多

熱門文章

蔡政府「拔管」總動員 背後驚悚內幕可拍電影了

2018-05-04 08:00

政府要查台大140名兼職教授 學者：為拔管「株連甚廣」

2018-05-03 18:11

台大「新五四運動」明登場 傳突然取消「罷課」？

2018-05-03 21:53

成大師挺管聲援黃絲帶 有學生質疑：大學高層自主？

2018-05-04 11:02

獨／教授兼獨董延燒 上市櫃公司今下班前交資料

2018-05-04 13:58

孫大千槓段宜康 二問學運先鋒批荒謬

2018-05-04 09:14

拔管非行政處分、切斷救濟可能 藍委怒轟教部

2018-05-03 19:46

整理包╱拔管昨是今非、雙重標準大全集

2018-05-03 18:57

「大學自治不可棄」馬英九無預警赴台大聲援新五四運動

2018-05-04 15:21

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

教授都是這樣任獨董 為何管中閔不行？

2018-05-03 22:09

響應新54運動 3頂大籲政府尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 05:01

拔管案民調／44%主張教育部應尊重台大遴選結果

2018-05-04 00:48

聯合報民調／拔管案 44%認教部應尊重台大遴選結果

2018-05-03 23:55

教授兼獨董至少數百人 全面清查恐屍橫遍野

2018-05-04 14:11

6千人參加「新五四」 成大、政大呼應

2018-05-03 23:42

【重磅快評】豈容蔡英文宣告：將台大獻祭給民進黨！

2018-05-04 12:22

不滿拔管！ 馬英九籲蔡英文指示教育部「收回成命」

2018-05-04 15:41

台大遴選案不算行政處分 公法學者：教育部強詞奪理

2018-05-03 18:46

教部稱台大案「非行政處分」 管爺助理：無法領會深奥見解

2018-05-03 18:52

台大遴選會聲明引不滿 多數委員靜待後續暫不發言

2018-05-04 10:05

被指「挺管」 謝長廷酸：有些政治人物反應就是快

2018-05-03 22:41

台大校園下午新五四運動 估將有五千人規模

2018-05-04 11:17

還我校長vs.拒絕違法管爺 台大椰林大道黃布條高掛

2018-05-04 09:54

拔管案 沈富雄：顏色不對主導下的欲加之罪

2018-05-04 11:44

謝長廷：將挺大學自治變成挺管只是政治鬥爭技巧進化

2018-05-03 22:39

技職繁星放榜 台科大首度將名額分配至各系

2018-05-03 18:59

賴清德談拔管爭議：一定有辦法解決 不妨理性看待

2018-05-04 09:25

台大新五四運動 聲援民眾坐滿傅鐘廣場

2018-05-04 17:13

教授兼獨董「先上車後補票」…金管會要查

2018-05-03 23:31

拔管事件延燒…教授兼任獨董 全面清查

2018-05-04 02:32

107會考猜題／自然科作答把握兩個關鍵、三大題型

2018-05-04 07:59

拔管案 段宜康：集團變身校園自治捍衛者

2018-05-04 15:05

台大曾修內規「追溯獨董聘期是通例」

2018-05-03 23:51

【重磅快評】新五四運動 只為喚起知識份子的良知！

2018-05-04 14:13

她外語第一名畢業不找高薪工作 跑到非洲教縫布衛生棉

2018-05-04 10:53

教師兼任獨董 台大：通例並非違法兼職

2018-05-04 14:27

台大醫繁星榜首在雲林 不補習的2個讀書要領

2018-05-03 23:45

影／聲援台大新五四 國民黨團再衝吳茂昆辦公室撲空

2018-05-04 12:40

疑受台大案效應影響 政大首次「灑網徵才」成效不佳

2018-05-03 22:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top