台大師生組多個團體 捍衛大學自治

2018-05-04 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



上周五教育部宣布「拔管」、退回台大校長聘任案後爭議不斷，風波愈演愈烈，海內外已有超過30份大學和團體發表的宣言。台大師生及多個校友團體串聯發起「捍衛大學自治，守護學術自由」行動，結合「台大自主聯盟」、以及「還我校長 黃絲帶的關懷」、「守護臺大」等粉專的力量，於今天下午，亦即五四運動99周年在台大校園聲援台大行政團隊，守護台大價值。

考量校方立場，主辦單位將暫緩原訂的罷課行動，宣示與學校站在同一陣線，一致呼籲教育部停止侵害大學自主。活動在下午4:20傅鐘敲21響後正式開始，首先由各學院教師代表遞交陳情書，郭大維代理校長將親自接受，接著師生代表獻上鮮花與黃絲帶，所有人背靠行政大樓靜坐，象徵所有人到場守護臺大、捍衛大學自主。

晚上六點起，另在台大校門口舉辦「愛臺大」晚會，參加者預估五千人。晚會上，多名校內外師生代表將上台表達意見，多名過去擔任大學校長以及政府官員的學者亦現身會場。另外還有海外的學者專家隔海錄製影片，與日前清華大學多名校長的「清華宣言」一同在晚會中播放。

晚會將安排數百位師生和來賓一起「點亮台大」，手捧電子蠟燭，排成「愛台大」象徵在黑暗中台灣大學仍保有一絲光明，不放棄希望。晚會中邀請學生歌手劉忻怡帶著所有學生教唱新編的歌曲「光燭」。

活動謝絕所有政治人物的造勢活動，訴求「捍衛大學自治，守護學術自由」，歡迎一般民眾參與，但婉拒政治人物發言。