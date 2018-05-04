許嘉棟：獨董管太嚴 學校、公司雙輸

2018-05-04 14:39 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



上市櫃公司被要求今天下班前要交出公私立大學教師兼任獨董名單。 圖／讀者提供 分享 facebook 教育部要清查國立大學教授擔任上市櫃公司獨立董事，前中央銀行副總裁許嘉棟表示，大學教授是公司獨董最大來源之一，現在為了防弊越管越嚴 ，是學校和公司雙輸。

管中閔審蔡明興薪水? 是講外行話

證交所前董事長、東吳大學講座教授薛琦表示，獨董擔任上市櫃公司薪酬委員，通常是在比較同業薪水，以金融業來說，甚至連經理級以上薪酬都要審查，說管中閔審查台灣大董事蔡明興薪水，是在講外行話。

一名有兼任企業獨董的國立大學教授質疑，「教授選市長，不也是當選以後才需要借調嗎？」「在沒有成為事實前，如何辦正式文件？」。要求公司提名獨董前要先取得大學同意函，似乎不對等。

教授任獨董 不要把人家講成肥貓

許嘉棟表示，大學教授擔任公司獨董，教育部原本是支持的，把規則釐清、學校同意就可以，大家有個遵循也是好事。但不要眼紅看待大學教授擔任獨董，把人家講成肥貓，因為我們的肥貓放在國際上根本不能看。

會不會為了保留獨董職位，導致國立大學教授轉進私立大學？許嘉棟認為，這也許是管制大學教授擔任獨董的副作用，但影響應該不大，因為私校有招生壓力，獨董也可能有必須附和大老闆的壓力 ，教授不見得願意這麼做；為了獨董放棄國立大學教職，利弊得失教授應該會衡量清楚。