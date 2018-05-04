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台大遴選會聲明引不滿 多數委員靜待後續暫不發言

2018-05-04 10:05中央社 台北4日電

台大校長遴選引起的「卡管」爭議持續超過3個月，最終教育部仍不聘任管中閔上任，不滿...
台大校長遴選引起的「卡管」爭議持續超過3個月，最終教育部仍不聘任管中閔上任，不滿教育部處理方式的台大學生紛紛在台大校園「傅鐘」綁滿聲援管中閔的布條。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
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教育部4月27日正式駁回台大校長遴選結果。中央社嘗試詢問台大遴選會21位委員，超過半數委員表示，此時不便發言，需待教部正式公文及本月12日臨時校務會議結果出爐後，再討論定奪。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原訂2月1日上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議。延宕逾百日後，教育部4月27日宣布，台大校長遴選有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，正式駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

對此，台大校方表態，將提訴願等行政救濟，釐清大學校長遴選是否屬大學自治，並於本月12日召開臨時校務會議討論如何因應。

台大遴選會4月28日就發出聲明，強調無法接受「駁回」的決定，如果要遴選會再開會，教育部應提出法源依據。遴選會發言人袁孝維受訪時聲稱，上述聲明經過半數遴選委員同意。

不過這份聲明，引起部分委員不滿，官派遴選委員、教育部次長姚立德表示，遴選會承辦人員於4月27日夜間以電子郵件詢問各委員意見，當時他已就寢，根本沒有注意到，隔天一早遴選會發出的聲明，和他的意見不同，他並未同意聲明的說法。

姚立德強調，他雖是官派代表之一，但不是去監督開會，是獨立行使選舉權；審查被推薦人資料是否完備是台大幕僚單位該盡的責任，且他在遴選會1月31日的會議上，就已清楚表達，認為遴選會應考量各階段作業的完整和完備。

遴選會學生代表、台大學生會長林彥廷也於3日發出聲明，質疑遴選會於4月27日22時44分發出信件請求委員同意，到28日上午10時46分發出新聞稿，僅歷時12小時，要求各委員在這段時間內完成充分、周詳的思慮和討論，「實有其窒礙難行之處。」

教育部確定駁回遴選會選出管中閔為台大校長的決議，引發各界批評聲浪，圖為台大椰林大...
教育部確定駁回遴選會選出管中閔為台大校長的決議，引發各界批評聲浪，圖為台大椰林大道。記者余承翰／攝影
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林彥廷表示，遴選會目前有共識暫時不召開會議，主因是教育部至今仍未發公文給台大，加上臨時校務會議召開在即，回歸校內最高決策機制較妥當；但他希望未來遴選會無論是否開會，都應循完整、正常的會議討論程序，避免再出現未得共識的措辭，逕自代表全體委員的意見。

遴選委員、台大法律系教授沈冠伶於5月1日宣布辭去遴選委員，質疑遴選會發言人袁孝維對外說明拒絕重啟遴選，並非全體遴選委員的共識；如果遴選會拒絕再召開會議，已構成「無法產生校長當選人」的解散事由，應解散重組。

中央社記者近日試圖詢問台大遴選會全體21席委員，除上述3人表態外，超過10位委員都表示現階段不便評論，需等待教育部正式公文出爐，以及台大臨時校務會議的結果。

多位委員表示，遴選會已達成共識，召集人陳維昭（台大前校長）也發出訊息呼籲，現階段避免再以單獨委員身分對外發言

台大校長遴選引起的「卡管」爭議持續超過3個月，最終教育部仍不聘任管中閔上任，不滿...
台大校長遴選引起的「卡管」爭議持續超過3個月，最終教育部仍不聘任管中閔上任，不滿教育部處理方式的台大學生紛紛在台大校園椰林大道與「傅鐘」綁滿聲援管中閔的布條。記者蘇健忠／攝影
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台大教育部管中閔
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