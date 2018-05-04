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拔管案民調／44%主張教育部應尊重台大遴選結果

2018-05-04 00:48聯合報 記者林修全╱即時報導

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台大校長遴選爭議未歇，聯合報民意調查發現，56%民眾批評教育部駁回決定受政治力影響。44%民眾主張教育部應尊重台大遴選結果，僅9%支持教育部的駁回決定。

台大校長遴選風波鬧得沸沸揚揚，教育部最終駁回台大校長遴選決定。

調查發現，41%民眾認為教育部駁回台大遴選結果已違反大學自治精神，僅11%認為此舉未干預大學自主，48%無法判斷或未表態。

針對管中閔應否就任台大校長的爭議，四成四民眾主張尊重台大遴選結果，僅9%支持教育部的駁回決議，26%難以抉擇，另有20%的人不清楚發生什麼事。

此外，有56%民眾認為本案政治力介入的痕跡明顯，僅9%認為駁回沒有政治考量，另有35%的人無意見。

交叉分析發現，擁有大學以上學歷的民眾，對於教育部的「拔管」作為多不表認同，66%感覺有政治力介入「拔管」，53%質疑教育部傷害大學自治，57%呼籲教育部尊重台大遴選結果，三項比率都明顯高於其他學歷民眾。

從政黨傾向來看，藍營支持者對於台大校長遴選事件的態度相當強烈，72%認為教育部應該尊重台大遴選結果，66%認為教育部駁回決定違反大學自治，83%認為拔管事件有政治力影響。

中立選民也以認為拔管案有政治力介入(50%)、教育部傷害大學自治（36%）的比率較高：40%呼籲尊重台大遴選結果，僅百分之九支持駁回。

至於民進黨支持者，對於台大校長爭議的態度雖然較為保留，但也有49%認為「拔管」事件有政治力運作，32%認為教育部傷害大學自治，比認為無政治力介入或無損大學自治的比率各高出29及14個百分點。此外，24%主張教育部尊重台大遴選結果，也比支持駁回者略多3個百分點。

這次調查於5月1日至3日晚間進行，成功訪問了832位成年人，另183人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負三點四個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。

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