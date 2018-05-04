蔡政府「拔管」總動員 背後驚悚內幕可拍電影了

2018-05-04 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



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「拔管案」從今年1月延燒至今，教育部在4月27日正式駁回台大準校長管中閔的遴選結果，但事件風暴仍持續，民進黨政府從行政院以下，包括在風暴中心的教育部、中研院，以及法務部、金管會、內政部、科技部、陸委會乃至中選會、國發會等，所有相關部會全都「置身其中」，蔡政府發出絕殺令，從卡管到「必殺之」，管中閔當選台大校長到底觸犯什麼天條？蔡政府不顧校園自主伸手進台大的最深層原因為何？層層內幕遠勝電影情節。

管中閔。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●哪位藏鏡人「一口真氣足」？

教育部駁回台大校長遴選結果後引發各界強烈質疑破壞大學自治、校園自主的民主基石，行政院長賴清德5月2日親上火線表示，台灣經過多年來許多人的努力，才有今天的民主制度，台灣社會不會允許、政府也不敢去傷害大學自主；同時社會也不會接受任何人以大學自主作為護身符，來迴避個人責任。

前教育部長潘文忠請辭獲准後，管中閔引用「倚天屠龍記」中「九陽真經」的口訣：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」，作為心情的寫照。賴清德當時也引用倚天屠龍記回應：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」。

面對「拔管」爭議持續，行政院發言人徐國勇表示，台大校長當選人管中閔向台大申請當獨董的申請書中清楚提到，必須奉核定、與台灣大簽訂產學合作跟回饋契約才能就任，但管卻選擇提早就任，不符規定，「請台大出來說清楚有無這回事」。

●賴清德角色 耐人尋味

徐國勇甚至說，為何管中閔急著去就任，「當然我們也了解，人性嘛，因為就任有薪水」。獨董薪水很高，有的都好幾百萬、上千萬，早1個月去，可以早領幾十萬、百萬，「多領100萬元薪水也沒有錯，這是人性」。

從卡管到拔管，賴清德的角色，其實極耐人尋味。自稱是「台獨工作者」的賴清德不會不清楚蔡政府必除管而後快的深層意識形識是什麼，教育部主導卡管案從開始就一路犯錯，最後潘文忠走人，這中間賴清德的態度和立場為何？如果行政院像現在的強硬立場，管中閔「早被拔」，是誰「卡住拔管」？潘文忠走人後，吳茂昆是誰推薦的？吳茂昆上任後自身爭議不斷但仍貫徹指令立即「拔管」，賴清德至此又扮演什麼？行政院和賴清德能說清楚嗎？

賴清德。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●院士爭院士 院士再砍院士

台大校長遴選，從最早8位侯選人名單公布，到第二階段的5人乃至最後決選的2人，名單中都有中研院士，除了王汎森、周美吟，台大人文社會高等研院長的管中閔也具中研院士身分。台大校長遴選從一開始就視為台大與中研院的較勁，最後更演變為中研院支持的候選人與台大人支持候選人的對決，背後還有中研院支持不同人選的矛盾。

而中間，更有前中研院長李遠哲不為人知的角色。李遠哲當時為撇清他與周美吟並非師徒關係，還一度脫口而出說：「難道我是黑道大哥嗎？」

台大至今沒有公布，除了校長當選人管中閔外，進入最後決選的「另一人」是誰？圈內認為應就是台大文學院前院長陳弱水或台大電資學院院長陳銘憲，其中又以陳弱水的機率最大。

●傳有人用李遠哲名義想逼退管

台人校長遴選委員有21席，台大人僅占9席，管中閔最後僅以3票差距勝出當選，如果沒有得到中研院系統的支持，管不可能當選。

也因如此，卡案管風暴延燒時，政壇有相當令人震驚的傳聞。 據傳中研院方面有人打著李遠哲的名義和管中閔私下接觸，向管直言他的台大校長是因中研院內鬨才「漁翁得利」揀到的，因此暗示管中閔不如見好就收，主動請辭以化解爭議，把台大校長「還給中研院的人」。

拔管案後，前教育部黃榮村曾形容，這有點像電影「魔戒」場景，台大就是「魔戒」，召喚各種潛伏勢力與勤王之師，在中土大會戰，傷亡無數。黃榮村的形容與事實某種程度相當吻合而貼切。

徐國勇。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●潘文忠下台超有戲

前教育部長潘文忠執行「拔管案」3個多月，拔管不力被「卡住」，最後請辭走人，新教育部長吳茂昆從人事發布後，爭議不斷，從到大陸講學、在美國設公司、東華大學專利爭議到兼職疑雲等，被藍營一路質疑至今，但吳茂昆上任後嚴厲執行層峰意志，只開一次諮詢會議後立刻「拔管」。

國教出身的潘文忠殺不了院士，就換「院士殺院士」，院士殺完院士，辦事不力的潘文忠竟獲聘為總統府國策顧問，蔡政府演的戲，還真讓人「嘆為觀止！」

吳茂昆的爭議，先不用在此贅述，反正只要他在位一天，國民黨和藍營對他的質疑，一定不斷，藍營人士諷說，打吳要慢慢打，不要一下子就打跑了，否則要到哪裡再去找一個「超導吳茂昆」。

●「拔管案」主角潘文忠 一路犯錯

「拔管案」的主角一直是潘文忠，主導的一直也是教育部，潘文忠從台大校長遴選開始，就一路犯錯，卡不住管，拔不了管，十足辦事不力。例如，台大校長21席遴選委員中，學校、行政、社會公正人士以及校友總會代表都是經過民主程序推選，唯獨教育部代表的3席是由教育部長指定，潘文忠自己指定的3席是教育部次長姚立德、前教育部長鄭瑞城以及中研院院士鄭淑珍。

管中閔最後僅以3票差距當選台大校長，潘文忠指定的3席委員是怎麼投票的？潘部長的委員有人跑票給了管中閔嗎？如果是潘部長的委員跑票讓管中閔當選，潘文忠那時就該捲舖蓋了吧？

潘文忠。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●吳茂昆千瘡百孔也要「拔管」

吳茂昆的教育部最後駁回遴選結果，用的理由是管中閔違法兼職加上未揭露其與遴選委員間的利害關係，這些理由潘文忠早用到了，但為何執行不了，原因有一說是潘文忠出身國教，沒有高教校長經驗，憑什麼准駁台大校長？所以潘文忠搞不定教育部文官，最後弄出個跨部會專案諮詢會議，又搞不同跨部會會議，開了一次會終於玩不下去，第二次會還沒開就先請辭了。

答案似是而非。潘文忠拔管不力，犯錯連連，重點是，即使如此，他為何還能穩坐教育部長繼續「卡」？如果辦事不力，吳茂昆拔了管，潘文忠還能獲聘國策顧問？

潘文忠請辭後，行政院長賴清德面對媒體詢問潘請辭的原因時，曾經講是因為「家庭因素」。想演戲想到瘋，無時不在想，最後如願擔綱演大戲，還是主角，竟因「家庭因素」不演了，這又是在演哪門子戲啊？

真正的「家人」，答案就等哪一天潘文忠自己寫回憶錄去揭露吧，旁人千萬不能說，說了「會死人」，因為真相太勁爆、太有戲了！

教育部長吳茂昆列席立法院教育及文化委員會審查法案，在法案進行逐條審查時，國民黨立委不讓吳茂昆離開座位、發言，吳茂昆神情無奈。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

●延燒、推諉 科技部、法務部全中槍

拔管案延燒到教育部之外的行政院相關部會，跨部會專案會議剛開始其實是不想承擔責任，最後競相「置身其中」，荒腔走板變調成「競相爭功」，科技部和法務部至今的演出，要大記一筆。

教育部「拔管」主要理由是管中閔兼任台灣大哥大獨董違法。但曾是台大副校長、也曾在台大時兼任獨董的科技部長陳良基，日前在立法院教育委員會答詢時說，相關程序校長簽了就算，他「當初是拿校長的函去擔任獨董」。陳良基的說法直接挑戰教育部拔管適法性理由。

但陳良基昨天又表示，當時兼任獨董是根據民國93年舊法規定，「一切都合法」，現在法令已經改很多。他還強調，要兼任公司獨立董事須經學校程序核定，並非校長說了算，也非事後追認，如董事會先通過獨董任命才去函學校申請，就會需要一段作業期完備所有程序，因此生效日會溯及董事會通過日。

他說，在台大服務30多年，很難過台大發生這樣的事情，因為台大是科技部推動科研計畫的重要力道，希望所有科研團隊盡快站起來。

●台大選校長被駁回 法務部有出力

管中閔3月遭媒體爆料，民國94年起曾在中國廈門大學等校違法兼職，北檢收到檢舉情資後，立即分他字案進行調查，法務部長邱太三當時表示，根據國家機密保護法第26條規定，政務官基本上都是被管制的人員，在職時出境要報准，離職3年內也要報准，除非有依第26條第2項規定縮短期限，管中閔有無違法，北檢會調查對外公布。管中閔有無違法，北檢會調查並對外公布。

跨部會專案諮詢會議第一次會議沒有決議，關鍵之一就是管案已移送司法調查，有部會主張先不要行政介入，等司法調查出爐再拔管。

教育部4月27日駁回台大校長遴選結果，其中關鍵的法律意見，是法務部親擬的，而且內幕消息指出，擬定這份法律意見書的，是法務部政務次長陳碧仲。

陳碧仲在2016月11接任法務部政次時，法務部長邱太三當時向媒體證實人事案時強調有四個考量原因，第四個原因是，政務次長的主要任務是代表部長參加政策會議，蔡碧仲雖不是黨員，但長期擔任民進黨籍縣市長的法律顧問，比較能理解和了解執政黨的想法，不需要磨合期。