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拔管事件延燒…教授兼任獨董 全面清查

2018-05-04 02:32經濟日報 記者葉憶如趙于萱／台北報導

「拔管」事件影響層面擴大，這把火燒向所有兼任獨董的教授。金管會主委顧立雄昨（3）日表示，依教育部認定，大學教授「兼任」獨董，應先取得大學出具明文同意函，金管會將在一個月內與教育部研議並配合修改法規；教育部次長林騰蛟說，針對目前沒被核准就兼職的大學教授，將釐清查明。

證交所副總經理兼發言人陳麗卿表示，已進入查核程序，由上市一部、二部分別查核本國上市與外國來台上市公司，設置獨董情形，若有大學教授未取得大學同意即兼任獨立董事，將予以記錄並彙整資料予金管會。

另據證交所公開資訊顯示，陽明大學校長郭旭崧去年參選校長，曾擔任心悅生技的獨董、審計及薪酬委員，至直到當選校長辭去三兼職，引發關注；對於各公司聘任大學教授擔任獨董是否徵詢大學同意，金管會指示證交所徹查。

林騰蛟說，以台大為例，140名教授兼任獨董，有九成五教授在（校方）核准前就有「便宜行事（指先出任企業獨董，參與董事會）」情況，教育部都將查明。

顧立雄在立法院財委會答詢時表示，管中閔當選獨董資格沒問題，但未取得同意函前，不該執行獨董職務，否則董事會決議效力會有疑慮。

在立委要求下，顧立雄將請證交所全面清查公立大學教授兼任獨董，是否先取得同意函，也擬修法要董事會提名獨董候選人後，先取得學校同意，避免「先上車後補票」，還須回溯責任。

顧立雄說，管中閔在2016年6月經台灣大哥大股東會選任獨董後，但「還未取得台大校方同意（10月台大、台灣大才簽產學合作契約）之前」，這段時間不應去執行獨董職務。「我認為他（管）不該去參與董事會，會讓董事會決議產生疑慮，有害到公司治理」。

顧立雄說，依證交法規定，獨董「就任就應執行任務」，但依教育人員任用條例第34條，專業教授不得在外兼課或兼職，管中閔要出任獨董，台大和台灣大要簽產學合作契約，且取得台大正式同意函文，若未取得台大同意，可能出現獨董違法兼職問題，獨董在董事會決議效力會有疑慮。

立委曾銘宗質詢表示，140名台大教授兼任上市櫃公司獨董，全都相同情況，照這標準以後上市櫃公司可能找不到人當獨董？顧立雄說不擔心，可請證交所查清楚，依公司治理要求來做。

台大顧立雄證交所管中閔教育部
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