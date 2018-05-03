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管中閔任獨董有疑慮 140名教授兼獨董都有問題

2018-05-03 10:11聯合報 記者孫中英╱即時報導

台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀金管會主委顧立雄備詢，顧強調重點不在擔任獨董，...
台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀金管會主委顧立雄備詢，顧強調重點不在擔任獨董，而是遴選過程中沒有揭露擔任獨董。記者陳正興／攝影
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針對管中閔出任台灣大哥大獨董一事。金管會主委顧立雄今天(3日)在立法院財委會答詢時表示，管中閔在106年6月經台灣大股東會選任獨董後，但「還沒有取得台大校方同意」前，他認為，這段時間不應該去執行獨董職務。顧立雄說，「我認為他不該去參與董事會，會讓董事會決議產生疑慮，會有害到公司治理」。

財委會今天以「公司治理角度說明管中閔教授選任台灣大獨董適法性及出席薪酬委員會有無利益迴避疑義問題」。顧立雄說，依照證交法，管中閔當選獨董沒有疑義，但他認為，問題應該在，若沒有取得台大同意前，（管）到底能不能去執行獨董任務，反而會造成董事會決議效力的問題。

但國民黨立委曾銘宗先問經濟部，董事是否當選就生效？經濟部官員說，股東會全面改選就發生效益。曾銘宗說，意思就是董事選任就生效。所以，若管中閔6月14日就當選獨董，到當年10月，台大與台灣大哥大正式簽任產學合作契約，若獨董當選但無法就任，可能出現法定空窗期，此時該公司若發生重大掏空案件，獨董要不要負責？

顧立雄說，本來依證交法規定，獨董「就任就應該執行任務」，但依照教育人員任用條例第34條，專業教授不得在外兼課或兼職，他認為，管中閔要出任獨董，台大和台灣大就要簽產學合作契約，且要取得一個台大正式同意的函文，如果沒有取得台大同意，就可能出現獨董違法兼職問題，獨董在董事會決議效力就會有疑慮。

但曾銘宗說，若照顧立雄這樣說，還有140名都是由教授兼任的獨董，「全部都相同情況，你要不要查」，且若以後都照這種標準，以後上市櫃公司可能都找不到人當獨董？顧立雄說，他不會擔心上市櫃公司找不到獨董，但金管會可以請證交所來查清楚，是不是很多公司的獨董都有這樣問題。

時代力量立委徐永明也說，台大除了管中閔有此問題，還有兩名教授都有這種獨董兼職「先上車後補票問題」，幾乎都有3個月空檔，管案不是個案，應該都要釐清。

台大管中閔顧立雄

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