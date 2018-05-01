反吳茂昆任教長 桃園教師團體：其德不足配其位

2018-05-01 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市教師會理事長張瓊方（右）聲援全教總反對吳茂昆任教育部長。圖／桃園市教師會提供 分享 facebook 桃園巿教師會、桃園巿各級學校產業工會(桃學產)昨天在台北，參加「為了孩子的未來，我們無法接受這樣一位教育部長」活動，反對吳茂昆任教育部長。教師會理事長張瓊方今天指出，老師們教導學生要勇改承認錯誤、要注重品格，但吳部長過往及近來的言行，不僅讓他們錯愕，也覺得「其德不足配其位」，讓人憂心這樣的道德標準都可以當上領導教育的部長，以後我們要怎麼教育孩子呢？

張瓊方表示，檢視吳茂昆歷來被指控的爭議，一時片刻恐怕難以釐清，未來更有違反國家法律之虞，他領導教育部在備受質疑的社會氛圍下施政，公信力也將大打折扣，為了教育的長遠發展，也為了孩子的未來，無法接受這樣一位教育部長。

反對吳茂昆行動由全國教師工會總聯合會發起，要求府院對錯誤任用吳茂昆並引起紛擾向全國人民致歉、吳茂昆立即下台。府院如果置若罔聞，為了臺灣的教育和未來，呼籲全國教育人員不分學校層級、不分工作崗位，一致性採取「不接受、不忍受、不配合」由吳茂昆領導的教育部。

反吳茂昆具體行動為全國民眾同步更換FB大頭貼「拒絕接受吳茂昆」，請所有教育人員拒絕執行教育部下達的指令與任務，請所有教育人員拒絕出席由吳茂昆部長主持的所有會議。

全教總、桃園教師會指出，三個多月來，因為台大校長遴選爭議，社會陷入分歧對立，前教育部長潘文忠去職後，接任的吳茂昆在極短時間內成為新的風暴中心，教育部長的負面聲浪，史上僅見。

全教總認為，台大校長遴選爭議可以留給公眾繼續對話，但吳茂昆的爭議與上任後言行，包括被指掛名對岸研究單位與科技公司顧問、被投訴疑似炒地皮、溢領獎助金、自肥加薪、操控教師升等、在美設生技公司、侵害東華大學智慧財產權等，多到簡直可以列出清冊的地步，顯然不適合繼續擔任教育部長。