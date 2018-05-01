突取消下午演講 吳茂昆：台大擔心出事

2018-05-01 10:57 中央社 台北1日電



台大校長遴選風波不斷，教育部長吳茂昆原訂今天下午受邀到台大演講，昨天晚間突然取消。吳茂昆今天解釋，網路傳聞有人會不讓他出去，主辦單位擔心出事，才取消活動。

教育部指吳茂昆上午前往電台受訪，說明教育部駁回管中閔聘任案與原因，並表示今天將不會出席台大物理系演講活動。記者陳正興／攝影 分享 facebook

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果。

教育部長吳茂昆連日來遭受各界批評，教育部與台大雙方也隔空不斷交火，部分台大師生更發起活動，在校園內傅鐘周遭綁上黃絲帶抗議。台大校長遴選委員會發言人袁孝維昨天表示，除非教育部給合法的理由，否則不會重啟校長遴選；吳茂昆則回應，若遴委會決定不重啟遴選，台大應召開校務會議來討論這件事。

吳茂昆原訂以中央研究院院士身分，今天下午受邀到台大物理系演講。教育部並未公開行程，但部分媒體昨天推播此消息，引起網路熱議，主辦單位晚間宣布取消活動。

吳茂昆今天上午上廣播節目「蔻蔻早餐」談台大校長遴選爭議，結束後被媒體問及為何取消台大活動，吳茂昆說，網路有消息說他去的話，有人會不讓他出去，主辦單位台大擔心會出事，才取消活動。

台大則在網路上解釋，經審慎評估現場秩序維護所需的人力、物力，已超過純教學研究性質之主辦單位所能負荷。為避免因偶發的秩序狀況，影響正常教學研究，才宣布取消活動。