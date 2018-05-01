管案若要平反 呂秋遠：就讓大法官就憲法層次去考量

2018-05-01 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



教育部日前退回台大校長遴選決議，要求台大重啟遴選。對此，律師呂秋遠表示，管中閔的任命案，本來就是政治問題，不會是學術問題。事實上，只要是社會價值的權威性分配都是政治，大學校長的任命當然也是。

他在臉書指出，自從開放大學校長遴選以後，所有的公私立大學校長選任，多少都有派系與人事鬥爭，台灣大學身為教育部補助最多、資源最豐富的學校，當然會有執政黨、在野黨、各學術機構、校內派系的鬥爭的因素。所以，校長聘任就跟一般民主選舉一樣，有陰謀、有派系、有鬥爭，什麼戲碼都會出現。畢竟只要有人的地方，就會有江湖。

對於教育部否決遴選委員會聘任的決定，他說，基本上管中閔是不是適任的校長？從法律來看，這件事只有兩個單位可以認定，一個是遴選委員會，另一個是教育部。但是從政治來看，就複雜多了。這世界上沒有完人可言，違法兼職、抄襲、到中國授課，有些確實是問題，有些應該只是議題。但是，總之民進黨政府不喜歡管中閔，也認定這些「違法」事項與政治傾向，不適合當台灣大學校長，就這樣。尤其是國台辦支持的，政府更要反對。

管中閔爭議，呂秋遠表示，根據大學法第9條的規定，公立大學校長的聘任，是由校長遴選委員會遴選後，由教育部「聘任」之；而私立大學校長，則是遴選委員會遴選後，經董事會圈選，由教育部「核准聘任」之。現在普遍認為，遴選委員會決定以後，教育部只能被動接受，不能有任何意見，以維護「大學自治」的精神。然而從條文來看，這部大學法，在校長遴選部分，根本沒有「大學自治」這種東西。私立大學校長，要由教育部「核准」聘任，公立大學校長呢？法條只說聘任，但是可否不聘任？

「這是立法解釋上的問題，我的見解是可以」。他說，私立大學領取教育部的補助，遠比公立大學少多了。金主在私立大學都能說話了，公立大學為什麼不行？所以，這部大學法的法律規定，讓校長遴選事務，有教育部決定的空間。也就是說，根據這部法律，教育部原本就可以拒絕遴選委員會的決定。但是，校長遴選是不是屬於憲法中關於大學自治的範疇呢？就目前大法官會議兩次關於大學自治的解釋（380與563號）裡，並沒有明確提到。也就是大學法規定，教育部有權力決定校長人選，是否違反憲法中大學自治理念的範疇，還需要有人去挑戰，才能釐清真相。

但呂秋遠指出，這是沒有人想做的事情，因為大法官會議解釋的歷程太慢，光是訴願、訴訟結束，原本應該就任的校長任期就有可能過一半，而大法官會議解釋，更需要曠日廢時，即便將來認定大學法關於校長遴選的規範違憲，大概也已經任期結束，這應該如何救濟？

「或許，提出暫時處分會是一種方式，但希望行政法院同意暫時處分，應該有困難」。呂秋遠表示，要法院核發暫時處分，必須要證明「現在不讓管先生當校長，會有難以回復的損害」，除非法官心證傾向直接認定，大學自治的理念就是包括「教育部退出校長遴選」，否則不容易通過。

不過，呂秋遠說，管中閔還是可以提出聲請裁定停止訴訟，要求法院直接聲請釋憲。如果暫時處分也沒過，停止訴訟也沒機會，在這種情況下，等到訴訟結束後，釋憲開始時，就已經太慢。當然，就此部分而言，國民黨團或許可以針對大學法可能違憲的部分，為管中閔提出聲請，然而，國民黨願意嗎？