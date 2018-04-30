換台大「卡茂」？ 吳茂昆原定周二演講突取消

2018-04-30 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部長吳茂昆上任以來爭議不斷，日前宣布駁回台大遴選結果，在學界引起軒然大波。原本他明天將以中央研究院物理研究所學者身分到台大物理系演講，這將是他駁回管案後，首度到台大演講，備受外界關注。不過就在消息傳出後，不少網友紛紛表示當天將「路過」；不料台大稍早卻突然宣布，明天活動將取消，引起民眾一陣非議。

教育部駁回管中閔聘任案後，點燃高教戰火，台大師生在校內傅鐘綁上黃絲帶，要求教育部還給台大自主權。吳茂昆原訂明天下午將赴台大物理系演講，演講題目為Overview of FeSe-based Superconductors。消息傳開後，台大校內師生紛紛議論「部長還趕踏進台大校門」、「好膽就來」，預期將可能有正面衝突。

報導露出後，不少網友在底下留言，「好戲來了，看他如何閃躲台大學生？」，也有人反諷，「發表如何剽竊別人專利嗎？這一定要去聽聽！」、「要去跟台大傅鐘謝罪了嗎？」。甚至不少網友表示當天將會「路過」。

記者直到傍晚聯繫校方，都確定吳茂昆將到場，不過台大晚間卻發布訊息表示：「原定將在台大凝態物理新館二樓國際會議廳舉辦的台大師大中央研究院聯合物理學講座，主辦單位經審慎評估現場秩序維護所需之人力、物力，已超過純教學研究性質之主辦單位所能負荷，為避免因偶發之秩序狀況，影響本大樓正常教學研究，故宣布取消，不便之處，敬請見諒。」。