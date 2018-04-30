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拔管效應擴大 波及課審進度？

2018-04-30 22:14聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

圖為去年底課審大會現場。圖／教育部提供
圖為去年底課審大會現場。圖／教育部提供
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教育部吳茂昆上任以來爭議不斷，日前駁回台大校長遴選結果後，持續引發高教界撻伐侵害大學自治。該案也波及課綱審查，全教總昨發起抗議行動，指將拒絕參加吳茂昆主持的所有會議，下周日召開的課審大會，已確定有4名教師代表拒絕出席。學生代表也傳出因不滿吳的主持態度，正研議是否拒絕參加。

若課審委員拒絕出席的後續效應擴大，是否會讓已延後一年(108學年)上路的12年國教新課綱再添變數？

全教總發起「不接受、不忍受、不配合」的三不運動，全教總理事長張旭政昨說，就是不接受吳茂昆擔任部長、不參加任何一場吳茂昆所主持的會議、由他所推動的政策也不會配合辦理，活動將持續直到他下台為止。

課審大會教師代表、全教總秘書長李雅菁昨隨後在臉書表態，「從這個星期開始，我不會再出席課審大會，直到吳茂昆不再主持課審大會」。她更強調，教育的價值，當掌舵者不對時，什麼都不對了。

張旭政說，為了表達對吳的不滿，已有四名教師確定不會參加課審會議，包括李雅菁、台中二中教師廖耿志、彰化縣和美高中教師史清廉，以及台南市教師會副理事長侯俊良。部長主持的會議還有性別平等審議委員會、教育經費基準委員會等，全教總將一律缺席。

課審大會學生代表蕭竹均說，吳不熟悉議事規則，每次都要次長輔助，影響開會效率；他也不及前部長潘文忠會給學生更多的溝通及表達空間。他說，委員間已在私下研議，要不要出席下周日的課審大會。

國教署長邱乾國說，依目前進度，在六月加開課審大會，應能趕上時程；次長和他將協助吳茂昆盡快熟悉議事規則，並確保課審進度。課審大會置委員共41至49人，出席人數須超過2/3，始得開會。

吳茂昆全教總課綱教育部管中閔

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