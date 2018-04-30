吳茂昆願坐下當面溝通 教團：先認錯再說

2018-04-30 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



吳茂昆。記者吳佩旻／攝影 分享 facebook

教育部日前駁回台大遴選結果，引起軒然大波。由台大、台師大、台科大組成的「國立臺灣大學系統」今天發出聲明，強調教育部應尊重大學自治，要求政治退出校園運作。教團也痛批，政治霸凌高教，是民主之恥；要求吳茂昆即刻下台，府院應對誤用不適任部長向全國人民致歉。

教長吳茂昆對管案做出駁回，引起學界不滿。台大代理校長郭大維、台師大校長吳正己、台科大校長廖慶榮等人共同連署發出四大聲明。包括要求教育部尊重大學自治；三月廿四日台大校務會議做出決議時，教育部已重申會尊重遴委會職權；此事件造成校園對立與不安，將影響未來所有國立大學校長聘任；政治應退出校園運作，以維護高等教育長遠發展。

全國教育產業總工會也表示，蔡政府舉國家機器之力，卡管115天來無所不用其極採用政治恐攻，呼籲台大人及全民覺醒，拒絕重選台大校長，拒絕新威權、新獨裁的政府。更痛批，政治霸凌高教，是民主之恥，身為台灣高教龍頭的台大被嚴重羞辱，這不只是台大的事，也是全體高教界的事。

全國教師工會總聯合會則提出兩點聲明及連署，包括府院應對錯誤任用吳茂昆且引起紛擾，向全國人民致歉。吳茂昆應即刻下台，另覓有社會信任基礎的合適人選接任。除將持續進行「3不運動」，包括拒絕接受吳茂昆、不配合教育部指令、拒絕出席吳茂昆所主持的會議等。

針對學界及民間團體紛起撻伐，吳茂昆今下午受訪時表示，「他們不願意來跟我面對面談，如果願意我可以跟他們釐清」。至於私立大專校院協進會及國立大學等都已表明態度，將與台大為伍，聲援大學自主精神。吳茂昆也說，最近已經在安排，盼能跟他們坐下來談。

全教總理事長張旭政表示，吳茂昆自身爭議很多，很明顯是不適格的教長，教團仍主張要他下台，就算要面對面談，吳茂昆也須先承認過去許多有關他的爭議都的確有問題，若他仍以一貫的自認沒問題態度自居，恐怕教團沒辦法跟他溝通。