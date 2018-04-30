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駁回台大校長遴選案 教長重申無政治力介入

2018-04-30 20:46中央社 台北30日電

教育部長吳茂昆任。 報系資料照
教育部長吳茂昆任。 報系資料照
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教育部日前駁回台大校長遴選結果，教育部長吳茂昆今天重申，教育部處理台大校長遴選爭議這件事，沒有政治考量或政治力介入，教育部也未干預大學自主。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果。

教育部長吳茂昆今天接受媒體聯訪表示，教育部處理台大校長遴選爭議，沒有政治考量，也從未干預大學自主。

吳茂昆強調，接任教育部長至今，總統和行政院長沒和他談過台大的事，在處理台大校長遴選爭議上，也沒有政治力介入，他不能接受自己被說成是走狗。

吳茂昆表示，大學最重要的是學生，怎樣保護學生的受教權，是教授的責任，教育部用納稅人資源去建構以學生為主體的教育體系，教育部有權代替人民監督大學運作，大學法也規定大學校長由教育部聘任之，教育部就應檢視其適合和正當性。

對於台大校長遴選案，吳茂昆指出，候選人應主動揭露個人資訊，管中閔應揭露而未揭露，遴委會作為也缺了這一塊，當爭議產生後，教育部讓台大重新審查，但遴委會未符合自己訂的規範，新事證出來後未回到校務會議，有違學術誠信。

教育部台大吳茂昆管中閔

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